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|ЗЕмля: кто кому лох?
|11.11.2019 17:07
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Завтра в Раде будет блестящая заруба наших с пиарасами по поводу продажи земли. Кто наши? Вопрос. Пока не знаю, но сторонники приватизации не должны указывать Киве, как поправлять хер в парламенте. Возбудились все. Особенно «соросята» из «Голоса». Гончарук был очень серьезен на согласительном совете в парламенте, поскольку пришел без самоката. Зеленский же выступил со срочным обращением к нации. Богдан не дал ему свою «Теслу» для записи влога, следовательно пришлось президенту выступать по старинке. Без «Макдональдса».
Аплодирую Зе! Он публично передернул.
Почти как Кива в Раде.
Я чувствую руку «Джокера». Прямо-таки его отличительный почерк.
Покатали перед носом лохов шарики (десять законопроектов), кинули собственных же «слуг», докупив недостающие голоса у всегда готового «Голоса», и на закуску – передернули с референдумом.
Примут ли проект, разработанный Кабмином Сороса?
Примерно 70 на 30 процентов.
Есть определенный недостаток голосов из-за того, что в «Слуге народа» наметился раскол. Недостающие голоса должны дать внефракционные депутаты, члены фракции «За будущее» и, понятное дело, «Голос» Вакарчука.
В очень забавную ситуацию попал «ПЕС» Петра Порошенко. Пузатый экс-главком в свое время активно топил за приватизацию земли, но не успел довести дело до конца, поскольку увлекся конструированием «гомо украиникуса». С «гомо» все получилось, а вот с «украиникусом» возникли некоторые проблемы. Вот как фракции Порошенко голосовать при подобном раскладе? Фактически бесплатно поддержать законопроект Зе в то время, как коллеги из «Голоса» уже получили аванс? Или же целенаправленно топить за наименее проходной вариант, чтобы потом заявить: а мы типа были против? Да и «ПЕС» с ними, пускай мучаются.
Очень хочется эпических драк в Раде, поскольку они приятно разнообразят «турборежим». Зеленский хочет присутствовать при рассмотрении вопроса в парламенте, однако его отговаривают креативщики.
Самые чувствительные из них предчувствуют серию протестов, которые могут закончиться в стиле «анижедетей». И вы еще не забыли, что в конце ноября шесть лет назад начался «евромайдан»? Как-то все бодро пошло.
Главная ставка Офиса президента – развод лохов насчет референдума. «Слугам» уже раздают «темники» насчет того, как объяснять лохам их лоховскую сущность. Пункт первый: президент – няшка, он принял мудрое решение.
Ну кто бы сомневался!
Знаете, почему не надо проводить референдум насчет продажи земли в принципе?
Или я не прав?
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