Законопроект о продаже земли перенесли со вторника на среду.

Это видно из окончательно утверждённой повестки дня. Ее обновили примерно минут 40 назад.

Неофициально слуги народа говорят, что голосов пока не хватает.

Завтра будет горячий день с баталиями в Раде и протестами под ее стенами. Вопрос земли - серьезное испытание для "Зе команды".

Легко и с наскока этот вопрос не решится, это факт. Разве что в случае, если та серьезная подготовительная работа, которая ведется сейчас и будет вестись до завтрашнего утра, достигнет успеха.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира