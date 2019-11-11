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|Битва с оппозицией: руководство СБУ планировало слежку за депутатами "Оппоплатформы"
|11.11.2019 20:50
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Служба безопасности Украины планировала осуществление следственных действий в отношении депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь". Соответствующий план спецслужбы опубликовал журналист
Судя по всему, план появился еще некоторое время назад. Потому что ответственными за его выполнение были назначены недавно уволенный с поста заместителя председателя СБУ Анатолий Дублик и правая рука Баканова генерал-майор Анатолий Калюжняк.
Также в плане указано, что для получения информации можно использовать возможности националистических организаций Азов, Товарищество СПАС и С-14. Кроме того, с помощью Государственной службы финансового мониторинга оперативники должны были добыть информацию о счетах нардепов.