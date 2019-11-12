Встреча тет-а-тет Путина и Зеленского может произойти в декабре-феврале. Бортник
12.11.2019 09:53
Если встреча в Нормандской четверке по тем или иным причинам срывается, то встреча тет-а-тет президентов Зеленского и Путина может произойти в декабре-феврале. Об этом заявил политолог Руслан Бортник.
"Инициатива проведение встречи между Путиным и Зеленским при посредничестве экс-Президента Казахстана Н. Назарбаева возникла не на пустом месте. Казахстан на протяжении многих лет последовательно пытается стать переговорной площадкой между Украиной и Россией, перехватить переговорные инициативы у Беларуси.
При этом прямая встреча между Путиным и Зеленским сегодня выглядит серьезной альтернативой на случай провала организации встречи Нормандской четверки. К тому же провести прямые переговоры намного проще.
Ведь прямая встреча президентов не требует выполнения каких-либо предварительных условий - то ли развода сил на Донбассе или согласования предварительного документа по Минским соглашениям.
Эта встреча может положить начало новому формату переговоров. В тоже время прямая встреча между Путиным и Зеленским вполне вероятно может пройти когда станет известно, что встреча Нормандской четверки по тем или иным причинам срывается.
Для Зеленского эта встреча хороший шанс продемонстрировать свою эффективность в мирных переговорах и стремление к миру, а для Путина это еще одна возможность реализовать свою стратегию в отношении Украины.
Вероятные сроки проведение встречи декабрь-февраль". - Заявил Руслан Бортник.
Напомним, Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести переговоры глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане. Об этом сообщает РИА "Новости".
По убеждению экс-главы Казахстана, двум президентам крайне необходимо поговорить лично наедине.
"Я встретился с господином Зеленским, послушал его.
Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему...
Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины", - заявил Назарбаев во время заседания дискуссионной площадки "Астана клуб".
По словам Назарбаева, украинский руководитель уже согласился на встречу на "нейтральной площадке".
"Мне кажется, сейчас момент хороший.
Зеленский получил поддержку народа, и он может проявить волю и решить этот вопрос", — заключил политик.