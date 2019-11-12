Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести переговоры глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане. Об этом сообщает РИА "Новости" .

По убеждению экс-главы Казахстана, двум президентам крайне необходимо поговорить лично наедине.





"Я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему... Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины", - заявил Назарбаев во время заседания дискуссионной площадки "Астана клуб".

По словам Назарбаева, украинский руководитель уже согласился на встречу на "нейтральной площадке".

"Мне кажется, сейчас момент хороший. Зеленский получил поддержку народа, и он может проявить волю и решить этот вопрос", — заключил политик.

"Понимаю, какие силы сейчас будут брошены на то чтобы не допустить встречи Зеленского с Путиным. Точнее, чтобы не допустить большого и обстоятельного разговора двух президентов о будущем взаимоотношений двух соседних государств. Вплоть до масштабных военных провокаций на Донбассе со стороны ВСУ и нацбатальонов.

Считаю такую встречу и такой разговор крайне необходимым для Украины. Потому что стратегии развития страны у новой власти нет, как нет и логики решения проблемы Донбасса. Такая логика есть у РФ. Она есть и у Европы. Её нет у новой власти и у большинства из команды нового президента. Зеленскому пока не из чего выбирать и не на что опереться в собственном видении того, какой может стать Украина и как двигаться дальше. Пусть встречается, слушает, учится, думает. Я даже не возражаю против того, чтобы в угоду нашим кастрюлеголовым он на этой встречи кроме только по-настоящему значимого, сказал пару слов про Крым...

Было бы правильно, перспективно и благородно, если бы Медведчук поддержал идею такой встречи." - Заявила политический аналитик Елена Маркосян.

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