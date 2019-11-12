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|Если ты не дурак, останови продажу земли, добейся мира, выгони Сороса. Савченко написала письмо Зеленскому
|12.11.2019 10:31
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Экс-нардеп, Герой Украины Надежда Савченко написала письмо президенту Зеленскому и потребовала остановить продажу земли, "если ты не дурак".
В среду, 13 ноября, часть "Слуга народа" весь день будет рассматривать законопроекты о рынке земли. Об этом заявил руководитель фракции Давид Арахамия после окончания заседания его фракции вечером в понедельник в Киеве, передает
Ранее сообщалось, что законопроект о рынке земли в Раде перенесли со вторника на среду. До этого стало известно, что в повестку заседаний Верховной Рады на 12-15 ноября было внесено рассмотрение в первом чтении законопроекта об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Во вторник, 12 ноября, депутаты должны были рассмотреть 11 вариантов законопроекта об открытии земельного рынка.
Позже "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала снять с повестки дня законопроект о рынке земли и согласовать его с обществом.
Отметим, что, согласно последним опросам, 68% украинцев хотят продления моратория на продажу земли.