Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко публично озвучил условия, при которых он может подать в отставку со своего поста.

Об этом глава МИД заявил в эфире политического ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV, когда ему задали вопрос, существуют ли какие-то обстоятельства или решения, из-за которых он может уйти в отставку.

"Не надо даже каких-то решений. Я могу сложить мандат сам в любой момент. Если моя помощь, мои знания дипломата будут больше не нужны этому правительству и этому президенту, я готов избавиться от этой позиции. В этом нет проблем", - сказал Вадим Пристайко.

Президент Владимир Зеленский полагает, что большинство украинцев хотят, чтобы он договорился с лидером страны-оккупанта РФ Владимиром Путиным о "возможности взаимодействовать и так построить отношения, чтобы не умирали люди, чтобы наша торговля если не процветала, то хотя бы не умирала". Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV также заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"...Считаю, что мы, украинцы, которые дали шанс конкретному человеку - Владимиру Зеленскому - стать президентом и повести эту страну вперед, не только рассчитываем, а требуем от него, чтобы он сделал эту попытку. Он ее сейчас и делает, мы сейчас наблюдаем", - сказал глава МИД.

По его словам, Украина с отводом войск, выдачей в обмен на украинских узников РФ преступников и другими действиями выполнила "довольно болезненные условия", что якобы дало возможность сказать Путину – "давайте сядем и договоримся" в нормандском формате.

Пристайко уверен: "Без преувеличения, это критический момент нашей истории".

По словам дипломата, изначально существовало лишь два условия для встречи президентов в нормандском формате.

"Мы обсуждали только два условия. Это было зафиксировано официально. Первое условие было в применении формулы Штайнмайера. Второе условие — разведение войск во всех трех участках, которое завершили сегодня", — рассказал Пристайко.

Затем к ним добавилось новое требование российской стороны — написать итоговый документ саммита.

"Никакого третьего условия не обсуждали, но буквально в следующие дни сделали заявление, что надо иметь „железные договоренности“. Потом эта фраза переросла в определенный документ. Я хочу сказать, что мы не только не обсуждали, мы, как советники президентов, определили очень короткий документ, который предлагается подать. Этот документ перечисляет лишь то, что мы планируем достичь во время этого разговора", — заявил Пристайко.

Он подчеркнул, что из-за отсутствия дат и четких договоренностей документ подготовлен почти пустым.

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