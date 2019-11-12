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|Я готов избавиться от этой позиции: Пристайко заявил, что готов покинуть МИД
|12.11.2019 10:49
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко публично озвучил условия, при которых он может подать в отставку со своего поста.
Об этом глава МИД заявил в эфире политического ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV, когда ему задали вопрос, существуют ли какие-то обстоятельства или решения, из-за которых он может уйти в отставку.
Президент Владимир Зеленский полагает, что большинство украинцев хотят, чтобы он договорился с лидером страны-оккупанта РФ Владимиром Путиным о "возможности взаимодействовать и так построить отношения, чтобы не умирали люди, чтобы наша торговля если не процветала, то хотя бы не умирала". Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV также заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.
По его словам, Украина с отводом войск, выдачей в обмен на украинских узников РФ преступников и другими действиями выполнила "довольно болезненные условия", что якобы дало возможность сказать Путину – "давайте сядем и договоримся" в нормандском формате.
Пристайко уверен: "Без преувеличения, это критический момент нашей истории".
По словам дипломата, изначально существовало лишь два условия для встречи президентов в нормандском формате.
Затем к ним добавилось новое требование российской стороны — написать итоговый документ саммита.
Он подчеркнул, что из-за отсутствия дат и четких договоренностей документ подготовлен почти пустым.