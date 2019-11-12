Высший антикоррупционный суд по обращению Андрея Портнова обязал Национальное антикоррупционное бюро начать расследование хищений окружением Порошенко через подконтрольный родственнику жены Порошенко Укрэксимбанк и возвглавляемую его соучастниками военную компанию Прогресс 34-х млн грн. Об этом заявил Андрей Портнов.

"Пётр Алексеевич, Высший антикоррупционный суд по моему обращению обязал сегодня Национальное антикоррупционное бюро начать расследование хищений Вашим окружением через подконтрольный родственнику Вашей жены Укрэксимбанк и возвглавляемую Вашими соучастниками военную компанию Прогресс 34-х млн грн, которые вы украли у армии, перечислив на отмывочную иностранную компанию Linway Management LLP. Эти деньги вы украли у украинской армии в июле 2014 года, в самую острую фазу войны, прямо перед Иловайской трагедией, в пик Вашего морализаторства и военного пафоса. Вы предпочли государственным интересам собственный карман и мы шаг за шагом вывернем Вас наизнанку." - Заявил Андрей Портнов.

Ранее, как писал адвокат Андрей Портнов, генеральный прокурор Руслан Рябошапка тормозил процесс расследования дел пятого президента и дал команду блокировать любые ходатайства по ним.

Но в последние две недели ситуация начала меняться. Владимир Зеленский на фоне общественного недовольства торможением коррупционных дел потребовал от силовиков активизировать усилия по их расследованию. Сейчас велика вероятность того, что в ближайшее время будет подано представление на снятие неприкосновенности с Порошенко и ему будет выписано подозрение по одному из ранее возбужденных дел. А в качестве меры обеспечения будет наложен арест на активы.

Подозрение может быть предъявлено по делу о незаконном назначении членов судейских органов весной этого года либо по делу о земельных махинациях в Николаевский области, к которым причастен Порошенко.

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