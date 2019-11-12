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|Известного "борца" с коррупцией настигла Карма: журналисты показали 24 квартиры и 17 авто "слуги" Дубинского
|12.11.2019 11:46
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Журналисты обнаружили у народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского, который боролся с коррупцией в украинском политикуме, более 20 квартир, земельные участки и внушительный автопарк.
Обещанный выпуск передачи "Наші гроші" от проекта BIHUS info, которому придали огласку еще до премьеры, вышел в эфир в понедельник, 11 ноября.
"Известный блогер и молодой неопытный политик", как назвал его ведущий Денис Бигус, как выяснилось, до сих пор не заполнил электронную декларацию, найдя лазейку в законодательстве.
А декларировать действительно есть что. Сам Дубинский ранее заявлял, что ездит на авто 2006 года выпуска. На самом же деле, чаще только он появляется на Land Cruiser 2013 года стоимостью около 50 тысяч долларов, которое записано на мать политика.
Кроме того, за последние 5 лет, он приобрел 10 новых автомобилей. Из них 7 – Mercedes. Также в автопарке Дубинского есть Porsche и Honda. Ездит он с водителем и двумя охранниками.
У матери нардепа за последние 5 лет появилось 7 элитных авто. "Жемчужиной" коллекции стала машина Maserati. "Мама любит скорость", – так объяснил количество и класс автомобилей Дубинский.
Владеет нардеп также огромным количеством недвижимости. В доме на Подоле возле 5-звездочного отеля "Fairmont" ему с 2014 года принадлежит 2 квартиры. В 2016 году их оценочная стоимость составляла полмиллиона долларов.
В селе Хотов Киевской области у нынешнего нардепа 6 земельных участков. В Соломенском районе столицы – дом.
Также Дубинскому принадлежит квартира в ЖК "Французкий квартал" в столице на Печерске и квартира на Теремках.
Еще 7 квартирами владеет жена Дубинского Леся Цыбко.
Еще 19 объектами недвижимости обзавелась мать Дубинского Алла Березовская. Она владеет квартирами и гаражами по всему Киеву.
Нардеп ранее отреагировал на объявление материала. "Тут у Бигуса уникальное расследование вышло – о том, сколько у меня квартир, машин, яхт, лошадей и космических кораблей", – написал он в своем Telegram-канале.
Вскоре он записал видеообращение в ответ на расследование. В нем нардеп подтвердил, что владеет указанным имуществом и в декларации украинцы увидят еще больше, поскольку журналисты якобы не все нашли.
Дубинский заверил, что расследование – это заказ его врагов. Откуда заоблачные богатства, объяснять все же не стал.
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