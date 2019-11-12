В Кремле считают, что осталось еще много "домашней работы" для подготовки саммита в "нормандском формате" по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Передают РИА НОВОСТИ.

"Нынешняя степень подготовки в настоящий момент говорит о том, что существуют еще очень большие резервы для этой домашней работы", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле, что нынешняя степень подготовки не оставляет возможности для встречи глав государств "нормандского формата" - России, Украины, Германии и Франции.

Он также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин "не отказывается ни от каких встреч, но считает, что надо завершить подготовительные работы".

"Есть же понимание, которое было достигнуто в ходе работы контактной группы в Минске, и есть также целый набор обязательств, которые взяты на себя украинской стороной. Ведется также работа, которая не афишируется, по линии помощников президентов четырех стран, которые также занимаются подготовкой возможных решений и согласованных пониманий по итогам такой возможной встречи, эта работа сейчас продолжается", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос о том, что осталось сделать, чтобы подготовительная работа к саммиту была завершена."

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