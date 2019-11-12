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|В Кремле рассказали о подготовке к саммиту в "нормандском формате"
|12.11.2019 12:05
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В Кремле считают, что осталось еще много "домашней работы" для подготовки саммита в "нормандском формате" по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Передают
Он также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин "не отказывается ни от каких встреч, но считает, что надо завершить подготовительные работы".