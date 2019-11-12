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|Парламент поддержал законопроект о ликвидации схемы при оценке недвижимости
|12.11.2019 13:40
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Верховная Рада поддержала за основу законопроект №
Законопроект № 2047-д предусматривает, что владелец имущества сможет рассчитать оценочную стоимость объекта с помощью Единой базы и, только если не согласится с результатами проведенной автоматически оценки, будет обращаться к человеку-оценщику.
Фонду госимущества намерены поручить до 1 января 2020 года отключить от Единой базы все авторизованные электронные площадки (те самые “прокладки”, которые и обеспечивали функционирование схемы, известной под названием “площадки Яценко”).
ФГИУ должен до начала нового года обеспечить работу Единой базы вместе с модулем электронного определения оценочной стоимости недвижимости. Государство в лице Фонда будет иметь права интеллектуальной собственности на Единую базу и ее программное обеспечение.
Отметим, в Налоговый кодекс внесли нормы о модуле электронного определения оценочной стоимости объекта вместе со скандальными нормами об авторизованных площадках. Эффективность применения механизма будет зависеть от реализации, в частности качества защиты Единой базы и непосредственно модуля электронной оценки от незаконного вмешательства.
Как сообщалось ранее, первую попытку создать схему с оценкой недвижимости сделали еще в 2012 году - тогда ФГИУ издал три указа, по которым оценку недвижимости могли проводить только сертифицированные оценщики и наконец сертифицировали только “нужных”. Схему ликвидировали в 2014 году.
С начала 2018 года вступил в силу бюджетообразующий закон об изменениях в Налоговый кодекс, который, помимо прочего, предусматривал, что оценщики обязательства’связанные вносить данные о отчеты не напрямую в Единую базу, как было ранее, а через авторизованные электронные площадки. На практике на данный момент функционирует четыре авторизованных ФГИУ электронных площадки, которые взимают с оценщиков за регистрацию отчетов и нотариусов за проверку регистрации по 680-1800 грн.