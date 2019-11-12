Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 2047-д , направленный на ликвидацию коррупционной схемы при оценке стоимости недвижимости.

Законопроект № 2047-д предусматривает, что владелец имущества сможет рассчитать оценочную стоимость объекта с помощью Единой базы и, только если не согласится с результатами проведенной автоматически оценки, будет обращаться к человеку-оценщику.

Зарегистрировать отчет в Единой базе можно будет, если оценщик назовет сумму, которая отличается от установленной автоматически не более чем на 25%. Если разница больше, в регистрации отчета будет отказано, а оценщик сможет в течение 5 дней обратиться в Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ), который внесет в базу результат рецензирования. Справка об оценочной стоимости будет стоить 2,5% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в этом году - это 48 грн). Регистрация отчета об оценке будет стоить 10% от той же суммы (в текущем году - 192 грн). Эти деньги будут направлять в госбюджет. Нотариусы смогут пользоваться Единой базой для проверки данных безвозмездно. Справка об оценочной стоимости объекта будет действительна в течение 30 календарных дней. Оценщики смогут зарегистрировать отчет об оценке имущества исключительно с помощью квалифицированной электронной подписи. При этом отчету присваивается уникальный регистрационный номер, без которого отчет об оценке является недействительным. Как и ранее, доход от продажи недвижимости определяется, исходя из цены в договоре купли-продажи, но не ниже оценочной стоимости (установленной системой автоматически или же оценщиком). Информация из Единой системы о недвижимости и ее стоимости, в том числе отчеты об оценке, будет открытой - с прямым неавторизованным доступом и возможностью скачать в форме открытых данных. Такая информация должна в режиме онлайн публиковаться на официальном сайте ФГИУ. Исключение - персональные данные; защищенная законом тайна (но к таким данным не относится информация об оценщиках).

Фонду госимущества намерены поручить до 1 января 2020 года отключить от Единой базы все авторизованные электронные площадки (те самые “прокладки”, которые и обеспечивали функционирование схемы, известной под названием “площадки Яценко”).

ФГИУ должен до начала нового года обеспечить работу Единой базы вместе с модулем электронного определения оценочной стоимости недвижимости. Государство в лице Фонда будет иметь права интеллектуальной собственности на Единую базу и ее программное обеспечение.

Отметим, в Налоговый кодекс внесли нормы о модуле электронного определения оценочной стоимости объекта вместе со скандальными нормами об авторизованных площадках. Эффективность применения механизма будет зависеть от реализации, в частности качества защиты Единой базы и непосредственно модуля электронной оценки от незаконного вмешательства.

Как сообщалось ранее, первую попытку создать схему с оценкой недвижимости сделали еще в 2012 году - тогда ФГИУ издал три указа, по которым оценку недвижимости могли проводить только сертифицированные оценщики и наконец сертифицировали только “нужных”. Схему ликвидировали в 2014 году.

С начала 2018 года вступил в силу бюджетообразующий закон об изменениях в Налоговый кодекс, который, помимо прочего, предусматривал, что оценщики обязательства’связанные вносить данные о отчеты не напрямую в Единую базу, как было ранее, а через авторизованные электронные площадки. На практике на данный момент функционирует четыре авторизованных ФГИУ электронных площадки, которые взимают с оценщиков за регистрацию отчетов и нотариусов за проверку регистрации по 680-1800 грн.

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