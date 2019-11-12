Андрей Головачев

Когда МВФ и Запад в целом настаивают на открытии рынка земли в Украине они, скорее только, не до конца понимают , что замахиваются на нынешний в Украине политический строй и требуют, по сути, осуществления социальной революции. Не понимают этого, конечно, Зеленский, Милованов, Гончарук и другие наивные дилетанты, которые ускоренно готовят открытие рынка земли, не осознавая социальных последствий своих действий.

Чтобы оценить масштаб проблемы, надо понимать, что Украина - это сословно-помещичье государство, в основе которого лежит принцип запрета на куплю-продажи земли.

Запрет, то есть закрепление крепостных людей на своей земле - это краеугольный камень любого феодального уклада. Именно этот запрет заблокировал развитие рыночных отношений на селе после распада СССР и законсервировал традиционный для Украины помещичий уклад.

Селяне, чисто формально владеющие паями, по-прежнему всецело зависят от своего помещика, который забрал у низ землю за копеечную арендную плату.

Отношения "помещик-община" по-прежнему являются главными социально-производственными отношениями в стране.

Пару лет назад в закарпатской прессе сообщили, что о том как жители одного района Закарпатья жестоко избили жителей соседнего района за то что те зашли на " их" территорию собирать грибы. Избивали цепями, дубинами и арматурой.

Случай, как выяснилось, совершенно рядовой и пришлые еще хорошо отделались - могли и убить.

Территория Закарпатья и вся остальная Украина давно уже разделена на поместья со своими помещиками, лесами и угодьями и... со своими закрепленными крепостными.

В полном соответствии с законами феодализма все знают, что никто не имеет права заходить по грибы или ягоды на чужую помещичью территорию, с которой кормиться другая община. С нарушителями жестоко расправляются и в статью Конституции о правах человека никто отдельно не заглядывает.

Все возникающие споры между крестьянами улаживают между собой помещики.

Каждый помещик является также и высшим судьей в своем поместье. Все как и было на Руси сотни лет назад.

Экономически и политически Украина по прежнему пребывает в состоянии помещичьего феодализма, который в разных регионах имеет свою специфику, но суть одна- это вассальные отношения и места кормления.

Сама властная вертикаль во главе с Президентом - это не что иное как синьерально- вассальная зависимость, в которой подчиненный получает в управление свой феод и обязуется выплачивать феодальный налог с места кормления своему синьору.



Отличие современной помещичьей системы от дореволюционной заключаются лишь в том, что у помещика добавилась новая обязанность- обеспечивать голосование своих холопов в пользу своего синьора.

Если отбросить все безжизненные у нас симулякры, имитации и пародии на западные институты, такие как партии, парламент, коалиции, оппозиции, избирательные комиссии, КС и т.д., то легко можно увидеть за всем этим фасадом все тот же неизменный феодальный характер Украины, где главной фигурой, как и 200 лет назад, по -прежнему остается ПОМЕЩИК, как бы он не назывался, - полковник СБУ, председатель райкома, локальный злодей, депутат или крупный фермер.

Когда МВФ настаивает на открытии рынка земли, он покушается на основополагающие основы нынешней феодальной Украины.

У помещиков, как правило, нет денег, чтобы выкупить землю у своих крепостных и следовательно они , помещики, будут ожесточенно упрямиться отмене моратория на продажу земли.

В ход запускаются страшилки о том, что запад скупит всю землю и пустит селян по миру и прочая подобная лабуда.

Как вариант помещики хотят, чтобы бюджет профинансировал выкуп ими земли у крепостных, но таких денег у государства нет.

Открытие рынка земли ,- то есть, разрушение феодального уклада в стране и переход к капиталистическим отношениям, это, конечно, правильный шаг.

Однако, черт, как известно, в деталях.

Если все делать глупо и по-топорному, то можно нарваться и на крестьянскую революцию или на помещичью контрреволюцию, которую профинансируют олигарахи, которых вполне устраивает нынешний уклад.

По идее, для того чтобы смягчить революционные социальные последствия открытия рынка земли, к нему надо целенаправленно готовиться несколько лет. Ведь из деревни вынуждены будут выехать на заработки миллионы селян, а рабочих мест для них в городах создано не будет.

В стране появятся миллионы люмпен-пролетариев, которые проголосуют за условного Ляшка.

Однако, Запад прекрасно понимает, что в нынешнем своем состоянии Украина не в состоянии обеспечить преемственность проведения земельной политики, тем более в условиях огромного сопротивления правящего помещичьего класса.

Поэтому Запад потребовал, что называется "резать по живому" и решать проблемы по мере их возникновения.

Орудием проведения такой принудительной революции сверху был выбран Зеленский, который, любезно согласился стать эдаким царем-освободителем, украинским Александром II.

Но тот, как известно, скверно закончил

И в заключении.

Не будем наивными: все попытки не допустить западный капитал в скупку земли будут решительно преодолены.

Революция так революция!