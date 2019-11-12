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|Не дох@я ли у нас порошенковских людей в Кабмине и вокруг него? "Слуга" Бужанский
|12.11.2019 17:42
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Экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович станет народным депутатом Верховной Рады текущего созыва, так как Наталья Бойко стала советницей премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом заявил с трибуны ВРУ нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский, трансляцию вел телеканал "
Он призвал парламент не поддерживать отставку Луценко.
Бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович прорывается в большую политику. Он зайдет в Раду по спискам "Европейской солидарности" Петра Порошенко.
Об это сказала
После того, как из фракции "ЕС" вышла жена бывшего генпрокурора Ирина Луценко, следующей по списку "Солидарности" должна была стать Наталья Бойко. При Порошенко она работала заместителем министра энергетики - занималась евроинтегрцией.
Сейчас она работает представителем Кабмина Гончарука в наблюдательном совете "Нафтогаза".
Это юная миллионерша и дочь бывшего члена высшего совета правосудия.