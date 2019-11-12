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Не дох@я ли у нас порошенковских людей в Кабмине и вокруг него? "Слуга" Бужанский
12.11.2019 17:42

Экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович станет народным депутатом Верховной Рады текущего созыва, так как Наталья Бойко стала советницей премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом заявил с трибуны ВРУ нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Не дох@я ли у нас порошенковских людей в Кабмине и вокруг него? "Слуга" Бужанский

"Это печальная новость – потерять в парламенте Ирину Луценко, я понимаю. Но. Но, но, но, есть одно "но".

 

В очереди за ней шла такая себе Наталья Бойко. Чтобы в парламент зашел вместо нее Владимир Вятрович, эта Наталья Бойко сняла свою кандидатуру и вдруг оказалась советницей нашего премьер-министра.

 

Скажите мне, это то, что вы обещали своим избирателям, что вы вместо госпожи Луценко заведете советницу к премьер-министру, чтобы Вятрович зашел в Раду?" - сказал Бужанский.

 

Он призвал парламент не поддерживать отставку Луценко.

 

"Пусть наш премьер-министр помнит, кто делегировал его во власть и что мы обещали нашим избирателям: нет Вятровичу в Раде", - резюмировал Бужанский.

 

Бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович прорывается в большую политику. Он зайдет в Раду по спискам "Европейской солидарности" Петра Порошенко. 

Об это сказала "Стране" нардеп от "Евросолидарности" Ирина Фриз.

После того, как из фракции "ЕС" вышла жена бывшего генпрокурора Ирина Луценко, следующей по списку "Солидарности" должна была стать Наталья Бойко. При Порошенко она работала заместителем министра энергетики - занималась евроинтегрцией. 

Сейчас она работает представителем Кабмина Гончарука в наблюдательном совете "Нафтогаза". 

Это юная миллионерша и дочь бывшего члена высшего совета правосудия.

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