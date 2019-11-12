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|"Слуги" подтвердили, что не собираются исполнять Минские соглашения - проще заморозить и передать следующим
|12.11.2019 18:18
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Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что встреча в нормандском формате необходима, чтобы уйти от "кабальных минских договоренностей". Заявление прозвучало во время интервью
Тему Минских соглашений политик поднял в ответ на вопрос журналиста о том. зачем Украине сейчас нужна встреча с Владимиром Путиным в нормандском формате.
Нардеп обрисовал, каким он видит этот "другой формат": это должен быть "другой порядок переговоров с привлечением большего числа партнеров, с более сильной позицией Украины". В то же время он отметил, что у новой власти нет времени, чтобы "накапливать ресурс" для усиления переговорной позиции, поскольку электорат "просил двигаться в сторону мира".
Во вторник, 12 ноября, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске были сняты все препятствия на пути ко встрече лидеров в Нормандском формате. Разведение сторон в районе н.п. Золотое, Петровское и деревня Луганская стало шагом в этом направлении. Об этом говорится на фб-странице пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Дарьи Олифер.
Кроме того, отмечается, что поскольку 12 ноября в Минске по техническим причинам не состоялось заседание гуманитарной подгруппы, украинская сторона настаивала на проведении завтра, 13 ноября, видеоконференции этой подгруппы.