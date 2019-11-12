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|"Решаю все проблемы за $150 тыс." - НАБУ задержало на взятке директора департамента публичной информации Офиса Зеленского
|12.11.2019 19:51
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НАБУ задержало на взятке в 150 тысяч долларов США директора департамента публичной информации Офиса Президента Светлану Кондзелю.
Об этом сообщает "
В частности, она просила 150 тыс. долларов за назначение на пост заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз".
Известно, что Кондзеля возглавляет Главный департамент обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Владимира Зеленского.