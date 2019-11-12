НАБУ задержало на взятке в 150 тысяч долларов США директора департамента публичной информации Офиса Президента Светлану Кондзелю.

Об этом сообщает " Цензор.НЕТ ", а также УП , со ссылкой на свои источники. Женщину также якобы подозревают в мошенничестве.

Так, по данным источника УП, Кондзеля рассказывала, что решает любую проблему через связи в Офисе президента.

В частности, она просила 150 тыс. долларов за назначение на пост заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз".

Известно, что Кондзеля возглавляет Главный департамент обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Владимира Зеленского.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира