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"Решаю все проблемы за $150 тыс." - НАБУ задержало на взятке директора департамента публичной информации Офиса Зеленского
12.11.2019 19:51

НАБУ задержало на взятке в 150 тысяч долларов США директора департамента публичной информации Офиса Президента Светлану Кондзелю.

"Решаю все проблемы за 0 тыс." - НАБУ задержало на взятке директора департамента публичной информации Офиса Зеленского

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ", а также УП, со ссылкой на свои источники. Женщину также якобы подозревают в мошенничестве.

Так, по данным источника УП, Кондзеля рассказывала, что решает любую проблему через связи в Офисе президента.

В частности, она просила 150 тыс. долларов за назначение на пост заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз".

Известно, что Кондзеля возглавляет Главный департамент обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Владимира Зеленского.

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