Сводка Новостей
- Из-за Вятровича в Раде сложилась коалиция "слуг" Зеленского и ПЕС Порошенко - начинайте потихоньку умножаться на ноль
- "Решаю все проблемы за $150 тыс." - НАБУ задержало на взятке директора департамента публичной информации Офиса Зеленского
- Пресс-Секретарь Зеленского сравнила землю с наркотиком и заявила, что иностранцы лучше распоряжаются украинской землей
- "Слуги" подтвердили, что не собираются исполнять Минские соглашения - проще заморозить и передать следующим
- НАБУ и САП собираются сообщить о подозрении экс-владельцу "VAB Банка" Бахматюку
|Из-за Вятровича в Раде сложилась коалиция "слуг" Зеленского и ПЕС Порошенко - начинайте потихоньку умножаться на ноль
|12.11.2019 20:09
|
Юрист Андрей Портнов выразил мнение, что заход в Верховную Раду по списку БПП Владимира Вятровича является сговором между политическими силами прошлого и нынешнего президентов.
Кроме того, он предложил своим подписчикам, что этот союз "для простоты будет называть коалицией Порошенко".
Напомним, сегодня стало известно, что бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович зайдет в Раду по спискам "Европейской солидарности" Петра Порошенко.
Бывший руководитель Института Нацпамяти Владимир Вятрович ещё не успел стать депутатом Рады, а между ним и нардепом от фракции "Слуга народа" Максимом Бужанским уже произошла заочная перепалка в сети.
Началось с того, что Вятрович выложил скрин якобы сообщения, которое получил от Бужанского. Оно переполнено угроз в адрес будущего нардепа от БПП.
Сам Бужанский уже отреагировал на скандальный скрин и назвал это провокацией со стороны Вятровича. Кроме того Бужанский отметил, что в скрине указан номер не его мобильного телефона.