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|СМИ узнали имя сообщницы чиновницы Офиса Зеленского, которую задержало НАБУ за мошенничество
|13.11.2019 10:07
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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Офисе президента еще одну подозреваемую в мошенничестве. Об этом пишет
Национальное антикоррупционное бюро обвиняет бывшего заместителя министра культуры Викторию Лесничую в мошенничестве. Она занимала эту должность с сентября 2010 по октябрь 2011 года.
В начале 2012 году Лесничая руководила заповедником "Киево-Печерская Лавра". В том же году с ней разгорелся скандал. Женщину обвиняли в получении взяток и 10 августа ее уволили из Министерства культуры за грубое нарушение трудового законодательства.
Напомним,
НАБУ задержало на взятке в 150 тысяч долларов США директора департамента публичной информации Офиса Президента Светлану Кондзелю.
В частности, она просила 150 тыс. долларов аванса за назначение на пост заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз".
Известно, что Кондзеля возглавляет Главный департамент обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Владимира Зеленского.