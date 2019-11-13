Сводка Новостей
- Рябошапка решил попробовать посадить Шария
- От "слуг" в Раде разбегаются голоса за продажу земли
- "Мы зароем вашу коммуняцкую идеологию" - "слуга" Потураев изображает Ленина в Раде
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|"Мы зароем вашу коммуняцкую идеологию" - "слуга" Потураев изображает Ленина в Раде
|13.11.2019 10:26
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Сегодня, 13 ноября, Верховная Рада должна рассмотреть сразу 11 законопроектов о продаже земли. Против чего выступили три фракции и одна депутатская группа. Страсти с утра накалились и в самом парламенте и под его стенами, куда активисты Всеукраинской аграрной рады принесли мертвую свинью в гробу, протестуя таким образом против похорон отечественного животноводства.
А в сессионном зале в это время нардеп "Слуги народа" Никита Потураев занял трибуну.
Депутаты правящей партии столпились у трибуны еще до начала заседания и не отходят от нее.