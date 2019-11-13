Сегодня, 13 ноября, Верховная Рада должна рассмотреть сразу 11 законопроектов о продаже земли. Против чего выступили три фракции и одна депутатская группа. Страсти с утра накалились и в самом парламенте и под его стенами, куда активисты Всеукраинской аграрной рады принесли мертвую свинью в гробу, протестуя таким образом против похорон отечественного животноводства.

А в сессионном зале в это время нардеп "Слуги народа" Никита Потураев занял трибуну.

"Мы сегодня закопаем вашу коммуняцкую идеологию окончательно!", - кричит с трибуны Рады нардеп "Слуги народа" Никита Потураев, стуча кулаком.

Депутаты правящей партии столпились у трибуны еще до начала заседания и не отходят от нее.

"Сегодня Украина окончательно похоронит коммунизм! Мы покончим с Лениным и людоедом Сталиным, которые отобрали у украинцев землю. Сегодня мы покончим с потомками Ягоды и Берии, с теми, кто устраивал голодомор. Землю людям, землю украинцам!", - кричит в микрофон Потураев. Потураев сегодня главный застрельщик закона о земле. Он громко кричит с трибуны и приводит в пример Россию, где открыт рынок земли. "Воры! Воры! Я вас всех знаю! Надо позвать сюда Рябошапку и Сытника, чтобы вас всех поймали!", - надрывается Потураев. "Нет продаже земли!", - скандируют депутаты "Оппоплатформы". "Землю - Украине", - вторят на украинском из других фракций. "Требуем продажи земли!", - пытаются перекричать в "Слуге народа".

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