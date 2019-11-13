"Слуги народа" собираются продать имущество хозяев – землю Украины. Такое заявление во время общения с журналистами сделал сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович.

"Мы сейчас видим, как "слуги народа" захватили трибуну, чтобы продать имущество хозяев – народа Украины", - заявил он.

Рабинович подчеркнул, что его политсила не допустит принятия закона о рынке земли.

"Смотрите в лица этим тварям, смотрите, что они сейчас творят и смотрите, что происходит в зале. Это лицо тех "слуг народа", которые захватили власть и сегодня издеваются над народом, это лица подонков, которые хотят продать свою страну. Смотрите за тем, что сейчас будет в зале", - пообещал он.

В "Голосе" призвали отложить голосование за законопроект о запуске рынка земли. Заявление озвучил Сергей Рахманин.

Противостояние в Верховной Раде нарастает: Тимошенко и Оппоплатформа против отмены моратория.

Если будет голосование, то вероятность отмены моратория на продажу земли велика.

Многие депутаты в свитерах и футболках – верный знак подготовки к физическому противостоянию.

Потасовки не избежать.

В "Евросолидарности" тоже предлагают сегодня закон не рассматривать.

Тимошенко требует референдума по рынку земли - в целом, а не только по инострнцам, как предлагал Зеленский.

Кроме того, депутатская группа "За будущее" тоже высказалась против проекта. Не поддержали законопроект и отдельные депутаты-мажоритарщики.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил перерыв на 30 минут. Сейчас идёт совещание с лидерами парламентских фракций. В кулуарах Верховной Рады Украины депутаты обсуждают, что необходимого количества голосов за отмену моратория на продажу земли нет. Вероятность снятия земельного вопроса с повестки дня велика.

Приводим полную цитату "слуги" Потураева о "коммуняках":

"Сегодня даже под этот низкий звук (в зале дудели в дудку - Ред.), который идет с севших батареек Украина окончательно похоронит коммунизм. Мы наконец сведем счета с этим маньяком Лениным, с людоедом Сталиным, которые сделали все, чтобы лишить украинский народ главного богатства - земли. Мы вернем украинцам землю раз и навсегда. Я хочу чтобы украинцы посмотрели на потомков Ежова, Берии, кровавых палачей украинского народа. Эти люди потомки тех, кто устроил голодомор, кто убил миллионы украинцев. Вот они! Вот они! Миньоны России, которая устроила тут голодомор. Вот они снова хотят лишить украинцев земли. Они снова хотят, чтоб снова пришел московитский закон и морил тут всех голодом, но нет. Сегодня мы вернем народу землю. землю людям... У Путина есть рынок земли с 2001 году, у поляков есть рынок земли, у венгров есть рынок земли. Они что лучше, чем украинцы? Сколько можно думать. Мы предложили нормальный взвешенный законопроект, президент предложил взвешенный компромисс. Мы услышали каждого".

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