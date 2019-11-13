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|"Слуги" в Раде захватили трибуну, чтоб никто не мешал продать землю
|13.11.2019 11:42
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что проводя земельную реформу, власти не смогут удовлетворить всех, но будут балансировать интересы всех стейкхолдеров.
По его мнению, земельная реформа - это не о распродаже земли, а о восстановлении справедливости и о правах человека самостоятельно решать, что делать со своим паем - продать, работать на нем или сдавать в аренду.
Гончарук подчеркнул, что прежде чем выносить законопроекты на рассмотрение общественности, правительство проводило многочисленные консультации и переговоры, обрабатывали несколько десятков возможных сценариев.