Сводка Новостей
- Нацкорпус обещает заблокировать входы в парламент, чтоб другие депутаты не мешали "слугам" продать землю
- Зеленский считает, что ему мешает продать землю Коломойский
- "Слуги" в Раде захватили трибуну, чтоб никто не мешал продать землю
- Рябошапка решил попробовать посадить Шария
- От "слуг" в Раде разбегаются голоса за продажу земли
|Зеленский считает, что ему мешает продать землю Коломойский
|13.11.2019 12:00
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На встрече с народными депутатами от партии "Слуга народа" президент Владимир Зеленский заявил, что к протестам против введения рынка земли причастен олигарх Игорь Коломойский.
Об этом говорится в
13 ноября, в день голосования, депутаты "Слуги народа" собрались, чтобы поговорить с Зеленским. Президент убеждал нардепов голосовать "за" и объяснял, почему его идея с референдумом по иностранцам - это выигрышная соединение.
По словам присутствующих на встрече нардепов, президент отмечал, что "протесты разгоняет только один человек". Как рассказал один из депутатов "Слуги народа" Экономической правде, речь шла о Коломойском.
Зеленский отметил, что "такие меры оппонентов все равно действуют", и именно из-за рисков распространения протестных настроений он предложил провести референдум о продаже земли иностранцам.
Отмечается, что другие партии будут голосовать "против".
"Перерыв в Раде затягивается. После демарша "Голоса", который отказался голосовать за законопроект о земле, "Слуги народа" столкнулись с перспективой провала голосования, с учетом того, что несколько десятков депутатов из фракции президента голосовать за землю не хочет.
Та же логика и у Коломойского. Зеленского пытаются поставить на шпагат.
И в эту историю президент сам себя затянул, стремясь продавить законопроект о земле, который не приемлет общество", - пишет телеграм-канал