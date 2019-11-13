 Нацкорпус обещает заблокировать входы в парламент, чтоб другие депутаты не мешали "слугам" продать землю - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Нацкорпус обещает заблокировать входы в парламент, чтоб другие депутаты не мешали "слугам" продать землю
13.11.2019 12:57

Фракция партии "Слуга народа" собирается на заседание для последнего согласования позиции перед продаже земли. Об этом сообщил Телеграм-канал "Темный рыцарь", за которым скрывается один из депутатов "Слуги народа".

Нацкорпус обещает заблокировать входы в парламент, чтоб другие депутаты не мешали "слугам" продать землю

"В 9 часть. 

 

Требуют всех быть. Президент сообщит о том, на какие компромиссы он готов пойти по рынку земли. 

 

При этом Нацкорпус обещает заблокировать входы в парламент. 

 

Напоминаю бравым бойцам за украинскую землю, что пройти в Раду можно через здания комитетов на Грушевского и Садовой, входы в которые тоже можно перекрыть. 

 

Чтобы ваша акция не выглядела договорённости для телекамер."  - Заявил "Темный рыцарь".

 

"Если вдруг вы не поняли стеб, то перекрывают националисты входы не для Слуг, а для других партий - чтобы те не заблокировали трибуну внутри Рады." -Уточнил он. 

Рада должна рассмотреть одиннадцать законопроектов о продаже земли в Украине, против чего выступили ряд фракций и представители агробизнеса. Обсуждение законов пройдет с необычным оформлением.

С утра под зданием парламента Всеукраинская аграрная рада устроила необычный перфоманс. Ее активисты принесли под стены Рады мертвую свинью в гробу, протестуя таким образом против похорон украинского животноводства.

Об этом в Facebook написал журналист Bogdan Aminov.

"Ничего особенного. Просто мертвая свинья в труне под Верховной Радой.

 

Это, оказывается, в рамках акции против законопроектов о рынке земли. Свинья настоящая.

 

Ляшко с коровой под парламентом переплюнули однозначно",  - написал Bogdan Aminov.

 

 

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