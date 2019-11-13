Сводка Новостей
- Нацкорпус обещает заблокировать входы в парламент, чтоб другие депутаты не мешали "слугам" продать землю
- Зеленский считает, что ему мешает продать землю Коломойский
- "Слуги" в Раде захватили трибуну, чтоб никто не мешал продать землю
- Рябошапка решил попробовать посадить Шария
- От "слуг" в Раде разбегаются голоса за продажу земли
|Нацкорпус обещает заблокировать входы в парламент, чтоб другие депутаты не мешали "слугам" продать землю
|13.11.2019 12:57
|
Фракция партии "Слуга народа" собирается на заседание для последнего согласования позиции перед продаже земли. Об этом сообщил Телеграм-канал "Темный рыцарь", за которым скрывается один из депутатов "Слуги народа".
Рада должна рассмотреть одиннадцать законопроектов о продаже земли в Украине,
С утра под зданием парламента Всеукраинская аграрная рада устроила необычный перфоманс. Ее активисты принесли под стены Рады мертвую свинью в гробу, протестуя таким образом против похорон украинского животноводства.
Об этом в Facebook написал журналист Bogdan Aminov.