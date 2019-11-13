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|"Слуги" в Раде могут успеть продать украинскую землю еще до обеда
|13.11.2019 13:16
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Украинский парламент сегодня в первом чтении рассмотрит законопроекты об открытии рынка земель. Об этом свидетельствует план работы ВРУ на 13 ноября, опубликованный на сайте ВРУ.
Первые в повестке дня - одиннадцать законопроектов об открытии земельного рынка. Следующий - проект, который, кроме прочего, позволяет иностранцам покупать в Украине земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.
Народные депутаты намерены также рассмотреть скандальные проекты изменений в налоговую систему № 1209 и 1210 и альтернативные.
Во втором чтении рассмотрят законопроект о господдержке малого и среднего предпринимательства в Украине, а также об упрощении лицензионных процедур в сфере внешнеэкономической деятельности.
Кроме того, нардепы намерены окончательно внести изменения в украинское законодательство в связи с ратификацией соглашения с США о раскрытии украинскими банками информации о счетах американцев в Украине.
Во второй половине дня депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.
Под Радой уже начинаются акции протеста.