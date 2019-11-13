Украинская экономика слишком зависима от транзита российского газа, который составляет 2,1% ВВП государства, и эту ситуацию надо менять. Об этом во время дискуссии в Берлине заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, сообщает "Укрінформ" .

По его словам, есть угроза того, что Украина потеряет транзит, начиная с 1 января 2020 года.

"И это может означать, что вместо ожидаемого роста в следующем году на уровне 3,3% мы будем иметь на самом деле экономический спад на уровне -0,7%", - сказал Витренко. "Современная экономика не должна быть настолько зависимой от транзитных доходов", - добавил он.

По словам Витренко, "оптимистичный" политический сценарий по транзиту означает, что Путина заставят осуществлять его по европейским условиям и Москва согласится продолжать переговоры по предложениям вице-президента Еврокомиссии Мароша Шевчовича.

"Сейчас же во время 3-сторонних переговоров между ЕК, Украиной и Россией последняя лишь имитирует конструктивный процесс для того, чтобы потянуть время и достроить газопровод", - отметил Витренко.

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