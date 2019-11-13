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|Если Россия прекратит транзит газа, экономика начнет падать. Нафтогаз
|13.11.2019 13:35
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Украинская экономика слишком зависима от транзита российского газа, который составляет 2,1% ВВП государства, и эту ситуацию надо менять. Об этом во время дискуссии в Берлине заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, сообщает
По его словам, есть угроза того, что Украина потеряет транзит, начиная с 1 января 2020 года.
По словам Витренко, "оптимистичный" политический сценарий по транзиту означает, что Путина заставят осуществлять его по европейским условиям и Москва согласится продолжать переговоры по предложениям вице-президента Еврокомиссии Мароша Шевчовича.