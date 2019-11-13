Сводка Новостей
- После рынка земли, слугам останется внедрить только рабовладельческий рынок
- Из Киева нанесли новый удар по репутации семейства бывшего вице-президента США Байдена
- Коломойский призвал восстановить связи между Украиной и Россией
- Если Россия прекратит транзит газа, экономика начнет падать. Нафтогаз
- "Слуги" в Раде могут успеть продать украинскую землю еще до обеда
|Коломойский призвал восстановить связи между Украиной и Россией
|13.11.2019 13:54
|
Коломойский заявил, что США просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического соперника — Россию.
По его мнению, американские власти желают, чтобы Украина вела "войну против России до последнего украинца".
Соответствующее заявление он сделал в
По его словам, украинцы желают мира и не хотят воевать, в то время как США заставляют Украину вести конфликт.
В интервью изданию
Он отметил, что такой точки зрения придерживался прежний президент США Барак Обама.
По словам Коломойского, действующий американский руководитель Дональд Трамп не знает, как выйти из этой ситуации.