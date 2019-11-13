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|Из Киева нанесли новый удар по репутации семейства бывшего вице-президента США Байдена
|13.11.2019 14:12
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Компания "Burisma" ("Буризма") с мая 2014 по октябрь 2015 года перечислила на счета компании "Rosemont" 4 млн 817 тыс. долларов, а та перечислила на счета сына бывшего вице-президента Джо Байдена – Хантера вознаграждение в размере 871 тыс. долларов. Об этом сообщил народный депутата Андрей Деркач в видеоблоге на своей странице в Facebook.
Депутат заявил, что как он и обещал, обнародует новые документы по международной коррупции, переданные ему журналистами-расследователями в рамках 11 уголовных производств.
Также Деркач напомнил, что только, по имеющимся у него данным из отчета Подразделения финансовой разведки Латвии, в пользу двух офшорных компаний-прокладок, а также Хантера Байдена с партнерами компания "Burisma" выплатила не менее 16,5 млн долларов.
По словам депутата, Джо Байден стоял перед выбором: подсказать сыну выйти из сомнительной компании, которая фигурирует в 11 уголовных производствах правоохранительных органов Украины и других стран, либо позволить сыну продолжать получать долю из 16,5 млн долларов от Burisma через прокладку Rosemont Seneca Сенека.
Бывший вице-президент США, демократ Джо Байден заявил, что во что бы то ни стало будет участвовать в предвыборной гонке за пост президента, сообщило во вторник издание The Hill.
На прошлой неделе сообщалось, что комитеты палаты представителей США в ходе расследования пытаются выяснить, была ли договоренность между Вашингтоном и Киевом организовать визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в обмен на расследование в отношении одного из вероятных конкурентов Трампа на выборах Джо Байдена и его сына. Это условие конгрессмены в своем расследовании называют "услуга за услугу".
Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.
В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.