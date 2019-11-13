Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов представлял в Раде проект закона "Слуги народа" об отмене моратория на продажу сельхозземли №2178-10 под крики "Ганьба!".

"Сегодня исторический момент... я верю в демократию, основанную на собственности... Мы гражданам должны дать возможность распоряжаться своей землей. Нужно, чтобы хозяин чувствовал себя владельцем, а не крепостным, чтобы он был способен продать один участок и купить другой, который ему больше подходит. Более миллиона га сельхозземель находится в коммунальной собственности - и общины должны иметь справедливый доход от аренды или продажи имущества", - заявил он на заседании парламента.

Доклад министра встретили криками "Ганьба", которые звучали почти все его выступление. Также нардепы от "Батькивщины" заняли часть президиума, а члены "ОПЗЖ" - трибуну.

Милованов заявлял, что за последние два месяца "говорил буквально с каждым - от владельцев агрохолдингов до самых скромных фермеров, и каждый из них имел аргументы "за" и "против", но одно общее было у всех - мечта быть успешным на земле".

Министр также напомнил, что действующая норма Земельного кодекса говорит, что земли сельхозназначения не могут передаваться в собственность иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам и иностранным государствам.

Он добавил, что это "справедливая норма, и мы считаем, что она и дальше должна действовать".

"Слуги народа" так спешат с рынком земли из-за завтрашнего визита МВФ. Такое заявление во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Василий Нимченко.

"Вчера увидели трактора – отстали. Сегодня они давят и хотят продавить, знаете почему? Потому что завтра приезжает МВФ. А он зря не приезжает. Он приезжает и говорит, ребята, мы приезжаем и должны уехать с тем, что в первом чтении вы уже приняли закон, что мы вашу землю положим в кошелку, начиная с 1 октября 2020 года. Это ужас. Это трагедия, это преступление против нации, против украинского народа, имеющее квалификацию – преступление государтственное", - убежден нардеп.

"Обеими руками за то, чтобы земля была товаром. Да-да-да! (Полноватый лысый тип, зажатый между холодильником и плитой в малогабаритной кухне, воодушевленно кивает головой). Обеими руками за свободный рынок. Однако, проблема в том, что рынок никогда не был свободным. Об этом вам расскажут все, кто хотя когда-то стоял на рынке. Со времен царя Гороха рынок всегда регламентировался. Корпорациями – цехами и гильдиями, синьорами, позже государством, иногда криминальными и этническими группами. Регламентация определяет, кто может быть субъектом рынка и до каких пределов. Это зависит от целей тех, кто прописывает правила игры. В этом суть власти – навязать другим свои цели. Если цели озвученные представителями государственной корпорации неясны и размыты, как тот ежик в тумане, то тогда свои цели навяжут те, у кого морда шире. Опять же, повторяю, ваш покорный слуга, ни в коем случае не против рынка, но хотелось бы услышать ясные цели. От тех, кто этим занимается. Сентенции о том, что там так – категорически не подходят. Да, там так. Там есть рынок земли, но субъекты рынка у них прорастали столетиями сквозь чиншевое право. А где-то рынок формировался законом о заимке. У всех по разному. И рынки со своими особенностями, и субъекты рынка разные, и доступ к рынку разный. Так вот пусть господа "реформаторы" внятно объяснят, чего они хотят получить в конце пути. Пусть раскроют сокровищницу слов благородных. В конце концов! Конунги многомудрые." - Высказал в социальной сети мнение Олег Переверзев.