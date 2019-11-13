 На чьей стороне? "Битва за Сталинград начинается" - главный "слуга" Арахамия обьявил финал операции о продаже земли - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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На чьей стороне? "Битва за Сталинград начинается" - главный "слуга" Арахамия обьявил финал операции о продаже земли
13.11.2019 14:49

Сегодня на заседании Верховной Рады народные депутаты будут рассматривать 11 законопроектов по рынку земли. Под зданием парламента "Нацкорпус" и фермеры протестуют против продажи земельных наделов, в сессионном зале - блокируют трибуну, а рабочий день уже продлили до 19:00. 

На чьей стороне? "Битва за Сталинград начинается" - главный "слуга" Арахамия обьявил финал операции о продаже земли

Тем временем, 39-летний депутат Павел Павлиш (СН) засветил переписку в рабочем чате фракции под названием "Зе!Депутат".

Ведут свои письменные диалоги народные депутаты в мессенджере WhatsApp.

Там, глава фракции 40-летний Давид Арахамия разослал инструкции, как себя сегодня вести и что делать.

"Страна" приводит текст переписки (орфография сохранена).

Давид Арахамия:

"Битва за Сталинград начинается. Прошу всех в зал.

 

Каждый голос, каждый важен.

 

Сейчас продлим рабочий день и будем сражаться.

 

Следите за карточками - оппозиция может вытягивать.

 

Нас поддерживают снаружи если видят, что внутри все хорошо.

 

Сядьте пожалуйста все на места и вставьте карточки.

 

Записываемся на выступления.

 

Передаем Потураеву (депутат СН - Ред.), Милованову (министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства)...".

 

В общем, в "Слуге народа" настроены проголосовать за введение рынка земли и пытаются мотивировать к голосованию своих депутатов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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