Сегодня на заседании Верховной Рады народные депутаты будут рассматривать 11 законопроектов по рынку земли. Под зданием парламента "Нацкорпус" и фермеры протестуют против продажи земельных наделов, в сессионном зале - блокируют трибуну, а рабочий день уже продлили до 19:00.

Тем временем, 39-летний депутат Павел Павлиш (СН) засветил переписку в рабочем чате фракции под названием "Зе!Депутат".

Ведут свои письменные диалоги народные депутаты в мессенджере WhatsApp.

Там, глава фракции 40-летний Давид Арахамия разослал инструкции, как себя сегодня вести и что делать.

"Страна" приводит текст переписки (орфография сохранена).

Давид Арахамия:

"Битва за Сталинград начинается. Прошу всех в зал. Каждый голос, каждый важен. Сейчас продлим рабочий день и будем сражаться. Следите за карточками - оппозиция может вытягивать. Нас поддерживают снаружи если видят, что внутри все хорошо. Сядьте пожалуйста все на места и вставьте карточки. Записываемся на выступления. Передаем Потураеву (депутат СН - Ред.), Милованову (министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства)...".

В общем, в "Слуге народа" настроены проголосовать за введение рынка земли и пытаются мотивировать к голосованию своих депутатов.

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