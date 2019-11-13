Сводка Новостей
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- На чьей стороне? "Битва за Сталинград начинается" - главный "слуга" Арахамия обьявил финал операции о продаже земли
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|На чьей стороне? "Битва за Сталинград начинается" - главный "слуга" Арахамия обьявил финал операции о продаже земли
|13.11.2019 14:49
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Сегодня на заседании Верховной Рады народные депутаты будут рассматривать 11 законопроектов по рынку земли. Под зданием парламента "Нацкорпус" и фермеры протестуют против продажи земельных наделов, в сессионном зале - блокируют трибуну, а рабочий день уже продлили до 19:00.
Тем временем, 39-летний депутат Павел Павлиш (СН) засветил переписку в рабочем чате фракции под названием "Зе!Депутат".
Ведут свои письменные диалоги народные депутаты в мессенджере WhatsApp.
Там, глава фракции 40-летний Давид Арахамия разослал инструкции, как себя сегодня вести и что делать.
Давид Арахамия:
В общем, в "Слуге народа" настроены проголосовать за введение рынка земли и пытаются мотивировать к голосованию своих депутатов.