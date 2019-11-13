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|В МВФ рассказали, чем недовольны в Украине
|13.11.2019 15:08
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14 ноября, в Украину приедет задача Международного валютного фонда (МВФ) для переговоров по новой кредитной программе. Накануне визита Директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен рассказал чего стоит Киеву ждать от грядущих переговоров, как передает "
Комментируя основные вызовы, стоящие перед Украиной, Томсен отметил достижения страны в стабилизации экономики, но отметил определенные разочарования, в частности в вопросе преодоления коррупции и государственного управления.
Напоминаем, что Украина ведет переговоры по новой кредитной программе МВФ, которая должна заменить соглашение о предоставлении 3,9 млрд долларов, срок действия которого истекает в начале января 2020 года.