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Молния. Рада дала согласие на продажу украинской земли
13.11.2019 15:26

Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект о рынке земли. Соответствующее решение поддержали 240 нардепов.

Молния. Рада дала согласие на продажу украинской земли

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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