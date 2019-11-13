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|Молния. Рада дала согласие на продажу украинской земли
|13.11.2019 15:26
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Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект о рынке земли. Соответствующее решение поддержали 240 нардепов.
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