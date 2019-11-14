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|Что после продажи: сёла опустеют, люди разъедутся, часть переберётся в города
|14.11.2019 08:18
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Украинские граждане вновь начнут выезжать на заработки заграницу после открытия рынка земли.
Об этом заявил политолог Руслан Бортник в эфире большого политического ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NEWSONE.
По словам Бортника, правительство не продумало, как защитить территорию Украины от экологической катастрофы.
Он подчеркнул, что после открытия рынка земли, большинство граждан Украины, вновь выедет за границу.
Он считает, что на запуск рынка земли необходимо смотреть не как на допинг, на два-три года, а на то, что будет через 15 и 20 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к народным депутатам от фракции "Слуга народа", которые 13 ноября в первом чтении поддержали законопроект об открытии рынка земли.
Соответствующий ролик появился в
По его мнению, эта дата останется в анналах истории и изменит ход событий в государстве.
Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №2178-10 о снятии моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и открытии земельного рынка.