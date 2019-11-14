Украинские граждане вновь начнут выезжать на заработки заграницу после открытия рынка земли.

Об этом заявил политолог Руслан Бортник в эфире большого политического ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NEWSONE.

"Кроме этого, что мы обсуждали, меня волнует использование этих земель в будущем. Отсутствие государственного контроля посевами, экологическим характером", - заявил он.

По словам Бортника, правительство не продумало, как защитить территорию Украины от экологической катастрофы.

"Все, что будет попадать в земли - мы это будем пить и есть, и дышать этим будем. Государство не создает механизма контроля за этим. К тому же изменится социальная структура нашего общества после земельной реформы", - отметил политолог.

Он подчеркнул, что после открытия рынка земли, большинство граждан Украины, вновь выедет за границу.

"Село останется без людей, часть людей отправится заграницу, а часть в город переберется. Нужно планировать, как будут решаться социальные проблемы города и тех людей, которые туда приедут, а это в основном бедные будут", - подметил Бортник.

Он считает, что на запуск рынка земли необходимо смотреть не как на допинг, на два-три года, а на то, что будет через 15 и 20 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к народным депутатам от фракции "Слуга народа", которые 13 ноября в первом чтении поддержали законопроект об открытии рынка земли.

Соответствующий ролик появился в Telegram-канале Темный рыцарь.

"Я хочу поблагодарить каждого нашего депутата от Слуги народа. Сегодня была очень трудная работа. Мы сейчас еще даже не осознаем, что вы отменили действительно экономическое рабство", - отметил гарант.

По его мнению, эта дата останется в анналах истории и изменит ход событий в государстве.

"Каждый украинец станет собственником своей земли. Я думаю, это обязательно запишут в учебниках истории, автором которой сегодня стал каждый из вас. Спасибо", - резюмировал Зеленский.

"Самое интересное в решении о продаже земли это то, что на этот раз его лоббируют не Вадатурский, Косюк или Веревский, а непосредственно США. И это надо США даже не потому что "ололо американцы хотят скупить украинскую землю". Нет. Дело в том, что США хотят, чтобы украинская земля на веки-вечные была распилена между крупными агрохолдингами, которые будут выращивать на ней исключительно продукцию с низкой нормой прибавочной стоимости на гектар, то есть, гарантировать, что украинское сельское хозяйство останется в "ловушке бедности" и (в идеале) никогда не сможет соперничать с теми же американскими фермерами (США - один из крупнейших экспортёров продукции сельского хозяйства в мире). Будут ли эти холдинги американскими или украинскими - уже вторично. Одним только этим США окупят инвестиции в разного рода грантоедов, которыми они занимались на протяжении последних почти трёх десятков лет. Учитесь делать бизнес, господа россияне", - Заявил журналист Юрий Ткачев.

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №2178-10 о снятии моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и открытии земельного рынка.

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