Телеграм-канал Тёмный Рыцарь заявил, что олигарх Ринат Ахметов после вчерашнего голосования в Раде по продаже земли хорошо заработал.

"По итогам голосования за рынок земли, Ахметов выторговывает себе более выгодные условия по ренте на добычу руды. Вчера 4 голоса своих депутатов Новинский давал именно под эти условия. Через замглавы ОП Юлию Ковалив." - Заявил Тёмный Рыцарь.

"Далее цитата Арахамии из внутреннего чата: Вчера достигнуты были договоренности с ассоциацией металлургов о поднятии ренты до 12%. Изначально же речь шла до 14% подъёма ренты. Снизили на 2%. В деньгах это по ценам прошлого года почти 660 млн грн." - Заявил Тёмный Рыцарь.

Закон о рынке земли принят в первом чтении. Несмотря на очередные блокирования трибуны от "Оппозиционной платформы" и "Батькивщины", Зе-большинство смогло все-таки провести голосование, преодолев и внешнее, и внутреннее сопротивление.

Внешнее сопротивление – от оппозиционных фракций – преодолеть было нетрудно, имея в подчинении 250 депутатов преимущественно молодого возраста. Со вторым было сложнее, поскольку до полусотни "слуг народа" никак не хотели становиться в общий строй. Но решили и ее.

"Слуг народа" выдрессировали капитально.

"Зеленый принтер", как на старте своей работы, выдал 229 голосов, так что остальные могли и не напрягаться.

Причем голосовали все, включая людей из группы Коломойского, которые перед этим активно критиковали законопроект.

Правда, для подстраховки подсобирали еще и голоса внефракционных, между которых оказались люди не только Коломойского, но и Ахметова. На этом фоне удивительным является тот факт, что голосов не дала группа "За будущее", которую тоже считают подконтрольной Коломойскому.

Хотя это можно объяснить политическими причинами - большинство депутатов из этой фракции мажоритарщики и потому не хотят терять поддержку избирателей, голосуя за непопулярный в народе закон.

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