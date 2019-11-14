Рада приняла поправку в бюджет, которая оставляет в местных бюджетах часть акцизного налога на топливо - 13,44%. Тогда как проект Кабмина предполагал весь доход от этого акциза забирать в центр.

Автором правки 209 стал депутат-мажоритарщик от 87 округа Зиновий Андрийович. Он предложил оставить налог в местных бюджетах.

"В следующем году предложили этот налог зачислить в дорожный фонд, где руководство области будет в ручном режиме распределять. Недопустимо его забирать, предлагаю оставить в местных громадах. Это даст возможность громадам встать на ноги. Прошу депутатов-мажоритарщиков поддержать, это то соцэкономразвитие, которое мы добивались", - заявил депутат во время рассмотрения его правки.

В зале при этих словах послышались аплодисменты.

Отметим, что ранее эта правка была отклонена бюджетным комитетом - под тем предлогом, что дорожный фонд будет недофинансирован на 7,7 млрд.

Но когда спикер Дмитрий Разумков поставил правку на голосование, ее поддержало 275 депутатов, из них 156 - от "Слуги народа".

После этого объявили перерыв на пять минут, но он затянулся более, чем на полчаса. Ситуация с тем, что от Гончарука "уплыли" почти восемь миллиардов, сейчас обсуждается на заседании фракции "Слуги народа".

Одновременно в Раде появился премьер Алексей Гончарук и заявил на встрече с фракцией в подвале Рады, что местная власть и мэры хотят потратить деньги с акциза на выборы. И якобы он договорился со всеми мэрами - и они согласились с тем, что налог у них забирают.

"Всех Слуг Народа безотлагательно в подвал, прямо сейчас нас будут ломать на собрании фракции", - об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Антон Поляков с заседания фракции.





"Все мажоритарщики проголосовали за возврат акциза на топливо в местные бюджеты..иначе на округа нам можно было не возвращаться. Поломали Маркаровой весь домик, голосование остановили и пошли договорняки.." - Пояснил он причину.

"Из только выступления Гончарука я понял, что местная власть и мэры это зло, которое потратит деньги с акциза на лавочки перед выборами. И якобы он договорился со всеми мэрами и они согласились с тем, что налог у них забирают". - Сообщил нардеп Антон Поляков из заседания фракции.

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