"Всех Слуг Народа безотлагательно в подвал, прямо сейчас нас будут ломать на собрании фракции", - об этом заявил нардеп от "Слуги народа Антон Поляков.

"Все мажоритарщики проголосовали за возврат акциза на топливо в местные бюджеты..иначе на округа нам можно было не возвращаться. Поломали Маркаровой весь домик, голосование остановили и пошли договорняки.." - Пояснил он причину.

"Из только выступления Гончарука я понял, что местная власть и мэры это зло, которое потратит деньги с акциза на лавочки перед выборами. И якобы он договорился со всеми мэрами и они согласились с тем, что налог у них забирают". - Сообщил нардеп Антон Поляков из заседания фракции.

В парламентской фракции "Слуга народа" не исключают окончательного принятия бюджета-2020 уже 14 ноября. Об этом заявила представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук.

По ее словам, нардепы могут сегодня проголосовать во втором чтении и в целом либо же отправить законопроект на третье чтение.

"Есть предложение проголосовать во втором и в целом", - отметила Верещук.

Она также уточнила, что если предложение поддержат другие депутаты, третьего чтения не будет.

"Если так произойдет, то мы уже сегодня можем получить бюджет в целом на 2020 год", - добавила Верещук.

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