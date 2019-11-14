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|Глава СБУ Баканов, верит в Бога, молится в монастыре УПЦ и не верит в Томос
|14.11.2019 13:56
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Глава СБУ Иван Баканов сказал, что он верит в Бога и ходит в Свято-Введенский монастырь Украинской Православной Церкви. В интервью
Относительно реформирования спецслужбы, новый глава ответил: "СБУ – не Ватикан, не государство в государстве, здесь не будет отдельных законов и избранных".