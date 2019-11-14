Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамии заявил, что Анну Скороход исключат из фракции, а ее мужем Алексеем Алякиным займутся правоохранительные органы за угрозы депутатам профильного комитета по энергетике.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента.

"Я знал, что есть такой стрёмно выглядящий человек в розыске. По правоохранительным органам мы не имеем права вмешиваться, пускай они работают. Что касается самой госпожи Скороход, я буду выносить решение об исключении ее из фракции, потому что нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одного решения. Зачем она нам во фракции?" - сказал депутат, назвав Скороход также "госпожой отдельное мнение", - сказал он.

Арахамия уверен, что необходимо провести заседание фракции как можно быстрее.

"По-хорошему, сегодня нужно собрать фракцию и принять решение. Но неизвестно, когда мы сегодня закончим [рассмотрение бюджета]", - сказал Арахамия.

"Че ж, жгите, исключайте из фракции.

Вам там самостоятельные действительно не нужны. Ну, если сам Арахамия говорит, как с ним спорить?

И, кстати, если она предлагала деньги за решение вопросов, то где заявление в органы? Или вы только сейчас, при возникновении конфликта, старые грехи ей вспомнили?

П - последовательность.

И ещё порядочность. Жду-не дождусь, когда кто-то из достойников СН (таких там хватает), выскажется в духе:

- Ну, что вы от неё хотите? Баба же. Истеричная (это именно Скороход ранее рыдала в зале над своими зарубленными поправками, - С.К.). Ещё и беременная. Что с неё, дуры, взять?



Загибаем пальцы.

Засекаем время " - Заявила журналист Соня Кошкина.

"Слуги народа" начали арестовывать друг друга. Об этом народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Новая власть по запросу России от 2017 года (!) арестовала мужа слуги народа Анны Скороход. Как заявила сама Скороход, арест состоялся после ее отказа проголосовать за антинародный закон о продаже земли и угроз в ее адрес со стороны руководителя фракции. Уважаемые слуги народа, побыстрее проголосуйте в сессионном зале закон о сняти депутатской неприкосновенности и ваши начальники будут арестовывать вас прямо под куполом Рады. Желаю вам сполна насладиться новым содержанием свободы и демократии вперемежку с диджитализацией и страной в смартфоне, новые вы наши лица..." - Заявил Ренат Кузьмин.

Напомним, что на пленарном заседании Верховной Рады 14 ноября депутат от "Слуги народа" Анна Скороход заявила, что ее гражданского мужа, бывшего владельца российского банка "Пушкино", задержали в отместку за отказ голосовать вместе с фракцией.

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