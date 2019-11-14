Сводка Новостей
- Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
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|Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
|14.11.2019 23:23
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Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины. Об этом он сообщил в ходе
По словам российского лидера, Москва готова снизить цену на голубое топливо для Киева на 25% при условии прямых поставок. Однако многочисленные иски "Нафтогаза" к "Газпрому" лишь обостряют ситуацию.
Владимир Путин, отвечая на вопрос о предложении бывшего лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать встречу с главой Украины Владимиром Зеленским, вспомнил пословицу. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.
"Он [Назарбаев] всегда исходил из того, что Украина должна искать счастье не за морями. За морем телушка — полушка, да дорог перевоз. Вот не за океаном надо искать счастья, а со своими соседями договариваться. Тоже правильный подход", - заявил президент во время пресс-конференции.