Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины. Об этом он сообщил в ходе саммита БРИКС в Бразилии .

По словам российского лидера, Москва готова снизить цену на голубое топливо для Киева на 25% при условии прямых поставок. Однако многочисленные иски "Нафтогаза" к "Газпрому" лишь обостряют ситуацию.

"Мы уже много раз говорили: мы готовы работать с Украиной и по транзиту, и по поставкам нашего газа на Украину. Причем по ценам, ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы. Я хочу, чтобы всем было понятно: невозможен никакой реверс. Газ не может в пол-трубы течь в одну сторону, в пол-трубы - в другую. Чушь это. Сапоги всмятку. Это нереально абсолютно. Мы знаем, как это технологически делается: заходят, лупинг такой сделали (обходную трубу) и назад его качают. Технологически как выстроена труба, это же советская труба: она идет, транзитная, от нее ответвления на всю территорию Украины. Там засчитывают, а потом пересчитывают, как будто с Европы пришло. Это нелепость просто. Мы просто не шумим по этому поводу, чтобы уж не обострять ситуацию. Но мы же говорили, что если на прямую будем поставлять, то мы готовы снизить цену, до 20, даже до 25 процентов". - Заявил Владимир Путин.

Владимир Путин, отвечая на вопрос о предложении бывшего лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать встречу с главой Украины Владимиром Зеленским, вспомнил пословицу. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

"Он [Назарбаев] всегда исходил из того, что Украина должна искать счастье не за морями. За морем телушка — полушка, да дорог перевоз. Вот не за океаном надо искать счастья, а со своими соседями договариваться. Тоже правильный подход", - заявил президент во время пресс-конференции.

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