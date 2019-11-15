Из фракции «Слуги народа» могут исключить нардепов Полякова и Скороход (которые в последнее время открыто бунтуют против руководителей фракции). О таких планах говорят сразу несколько источников.

Из фракции «Слуги народа» могут исключить нардепов Полякова и Скороход, которые в последнее время открыто бунтуют против руководителей фракции.

О таких планах говорят сразу несколько источников.

Напомним, народный депутат от партии "Слуга народа" по 206-му мажоритарному округу (Черниговская область) Антон Поляков заявил, что кандидатура Александра Корниенко на пост главы партии не обсуждалась со всеми парламентариями от политсилы, а о таком решении они узнали на внеочередном съезде партии.

"Вы же сами видели, я задал вопрос Корниенко: почему выбирается глава партии перед тем, как в партию попадают другие депутаты. То есть нас 254, мы же команда, мы же одно целое, так а почему тогда вы сами приняли решение и после этого формально провели съезд?", - заявил Поляков в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" после завершения съезда партии в воскресенье.

По его словам, кандидатов на пост главы партии необходимо было предварительно проверить, обсудить и предложить им пройти полиграфическую экспертизу по всем правилам, а не так, как это делалось во время скандала в финансовом комитете Верховной Рады.

"Только после этого можно выдвигать человека и голосовать за его кандидатуру, и при этом чтобы голосовали все, а не так, что 50 делегатов, между которых есть люди, продававшие округа на парламентских выборах. Я попал в парламент вопреки областному штабу и вопреки центральному штабу", - утверждал депутат-мажоритарщик от "Слуги народа".

Поляков уверял, что вопросы, которые обсуждались на внеочередном съезде партии, не согласовывались с фракцией.

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