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|"Слуг" Полякова и Скороход исключили из фракции, а кнопкодавов оставили
|15.11.2019 10:20
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Из фракции «Слуги народа» могут исключить нардепов Полякова и Скороход исключили из фракции "Слуга народа". Об этом заявил нардеп Александр Дубинский.
Так же Дубинский сообщил, что проголосовали большинством за НЕ исключение 2 кнопкодавов.