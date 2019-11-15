 "Слуг" Полякова и Скороход исключили из фракции, а кнопкодавов оставили - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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"Слуг" Полякова и Скороход исключили из фракции, а кнопкодавов оставили
15.11.2019 10:20

Из фракции «Слуги народа» могут исключить нардепов Полякова и Скороход исключили из фракции "Слуга народа". Об этом заявил нардеп Александр Дубинский.

Так же Дубинский сообщил, что проголосовали большинством за НЕ исключение 2 кнопкодавов. 
Гениально.

"Слуг" Полякова и Скороход исключили из фракции, а кнопкодавов оставили

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