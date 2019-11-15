Из фракции «Слуги народа» могут исключить нардепов Полякова и Скороход исключили из фракции "Слуга народа". Об этом заявил нардеп Александр Дубинский.

Так же Дубинский сообщил, что проголосовали большинством за НЕ исключение 2 кнопкодавов.

Гениально.

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