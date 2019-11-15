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|Суд отказался арестовывать заместителя Гонтаревой Писарука
|15.11.2019 11:35
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Высший антикоррупционный суд отказался арестовать экс-заместителя главы Нацбанка времен Гонтаревой и председателя правления Райффайзен Банка Аваль Александра Писарука и установил ему залог 5 млн грн
Напомним, 11 ноября, сотрудники НАБУ задержали семерых подозреваемых по делу о VAB Банке, включая бывших и действующих чиновников Нацбанка. Об этом бюро сообщило на своей странице в Facebook.
Как сообщили в НАБУ, должностных лиц задержали по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного VAB Банка в 2014 году.
Отмечается, что чиновникам инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Ни в НАБУ, ни в САП не раскрыли имена или должности задержанных.
Известно, что между задержанных есть глава правления Райффайзен Банка Аваль Александр Писарук. Известно, что детективы НАБУ пришли в офис банка для его задержания. Писарук в 2014-2015 годах был первым заместителем главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Он отвечал за банковский надзор.
В то же время по информации издания
По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) между 166 действовавших в стране банков. Его хозяин бизнесмен Олег Бахматюк часто обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и требует немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.