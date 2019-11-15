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- Бужанский спросил у Гончарука, зачем тот провел в Раду Вятровича и вступил в сговор с ПЕС
|Бужанский спросил у Гончарука, зачем тот провел в Раду Вятровича и вступил в сговор с ПЕС
|15.11.2019 12:31
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Нардеп "Слуги народа" Макс Бужанский спросил у однопартийца и премьер-министра Алексея Гончарука, зачем он помог пройти в Раду экс-главе Института национальной памяти, скандальному историку Владимиру Вятровичу. Об этом Бужанский заявил на заседании Веховной Рады, которые началось на 25 минут позже из-за совещания фракции "Слуги народа".
Он также напомнил Гончаруку, что "мы (Слуги народа - Ред.) на выборах сделали именно их (Европейскую солидарность - Ред.)", и "нельзя использовать свое служебное положение чтобы помогать фракции "ЕС" и Порошенко".
При этом спикер парламента Дмитрий Разумков не дал возможность Гончаруку ответить Бужанскому.
Отметим, что недавно из фракции ЕС вышла жена бывшего генпрокурора Ирина Луценко. Заменить ее в парламенте должна была следующая по списку "Солидарности" Наталья Бойко, но она отказалась от мандата: она решила остаться представителем Кабмина в "Нафтогазе", куда ее назначил Гончарук.
Следующим за Бойко в списке Евросолидарности находился Владимир Вятрович, который, таким образом, стал народным депутатом.
А в Раде выдвинули версию, что премьер таким образом подыграл Порошенко, которому было важно завести в парламент именно Вятровича.