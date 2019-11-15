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|Появилась запись разговора Суркова и Бородая об Ахметове: "он будет разлагать вас"
|15.11.2019 13:09
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Объединенная следственная группа (JIT), которая ведет расследование катастрофы Boeing рейса MH17 на Донбассе обнародовала очередные записи о начале конфликта, из которых следует, что помощник президента России Владислав Сурков встречался в Москве с неким "Ринатом" летом 2014 года (судя по всему речь идет об олигархе Ринате Ахметове). Последний просил у него разрешения посетить тогда уже неподконтрольный Украине Донецк.
Группа JIT обнародовала запись разговора Суркова с одним из "лидеров" так называемой "ДНР" Александром Бородаем на своем Youtube-канале.
В этом разговоре речь идет о том, что "Ринат" встречался в Москве со своим "бывшим патроном". Тот предложил "Ринату" "сесть за стол переговоров на стороне республики (то есть "ДНР")". На что последний ответитл отказом.
В этой же беседе Сурков сказал Бородаю, что не хотел встречаться с "Ринатом".
В этой же беседе помощник Путина сказал, что "Ринат" много говорил о мире и хорошо отзывался о Бородае, Ходаковском и Пургине (в то время - руководители так называемой "ДНР").
Бородай во время разговора рассказал, что он располагает информацией, что уровень потребления газа упал втрое на всех предприятиях т.н. "республики", "кроме ахметовских".
И сказал, что, по его информации, предприятия Ахметова в Дружковке охраняют люди Игоря Безлера и Александра Ходаковского (полевые командиры сепаратистов - Ред.).
После появления этой записи пресс-секретарь олигарха Анна Терехова в комментарии агентству "