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|Если в зону разведения войск вернутся любые "вооруженные формирования", "то же самое будет сделано со стороны ополченцев ЛНР и ДНР". Путин
|15.11.2019 13:27
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Президент России Владимир Путин заявил, что в случае возвращения вооруженных сил Украины на линию разграничения в Донбассе, "ДНР" и "ЛНР" сделают так же, но это никому не нужно.
Путин спросил, нужно ли это, если войска уже ушли.
Президент России Владимир Путин расставил точки над "I" вокруг возможной встречи тет-а-тет с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Кремля не видит никакой необходимости в такой встрече до того, как состоится саммит в "Нормандском формате".
Он так же заострил внимание на отсутствии каких-либо других форматов международных встреч для урегулирования ситуации на Донбассе, кроме "нормандского". И Россия выступает за его сохранение, подчеркнул хозяин Кремля.