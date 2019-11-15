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|Ирину Верещук выгнали с позиции постпреда Кабмина в Раде, её может заменить лоббистка интересов строительных компаний Елена Шуляк
|15.11.2019 13:45
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Ирина Верещук, народный депутат от партии "Слуга народа", заявила о том, что слагает с себя полномочия представителя Кабинета министров в Верховной Раде.
Об этом она сообщила в своем Facebook.