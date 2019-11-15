Ирина Верещук, народный депутат от партии "Слуга народа", заявила о том, что слагает с себя полномочия представителя Кабинета министров в Верховной Раде.

Об этом она сообщила в своем Facebook.

"Имею краткое заявление: С сегодняшнего дня оставляю полномочия представителя Кабмина в Верховной Раде. Спасибо всем, кто помогал мне в этой работе. Сфокусируюсь на работе в Комитете по национальной безопасности, обороны и разведки. Спасибо всем, кто верит и помогает. Работаем!", - написала нардеп.

"Ирину Верещук выгнали с позиции постпреда Кабмина в Раде. Якобы за не-голосование за кабминовскую версию рынка земли. Но, на самом деле, ее убрали, чтобы назначить на позицию лоббистку интересов строительных компаний Елену Шуляк. С ее помощью премьер планирует заработать больше со строек и крышевания земельных вопросов." - Заявил канал "Темный рыцарь".

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