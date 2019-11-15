Рябошапка задумал забрать "дело о заказчиках и организаторах убийства Олеся Бузины" из ГБР и передать в прокуратуру Киева, чтоб расследовать целых 5 дней. Об этом заявил адвокат потерпевших по делу Валентины и Натальи Бузины Артём Захаров.

"В октябре этого года уголовное производство о заказчиках и организаторах убийства Олеся Бузины передано в ДБР в связи с истечением полномочий следователей прокуратуры.

При рассмотрении недавно поданого В.П. Бузиной, мамой убитого журналиста, заявления о ее личном приеме Гепрокурор Р.Рябошапка видимо испугался того, что ГПУ будет лично отвечать за это дело как орган, который осуществияет надзор за ДБР. В связи с этим сегодня в Генрокуратуре решается вопрос об отмене законного постановления прокурора об установлении подследственности за ДБР и возврате дела в прокуратуру г. Киева, которая имеет полномочия расследовать это дело еще целых 5 дней! Если такое решение будет принято, будем расценивать это как преступление и реагировать подачей заяаления о преступлении. В конце концов, принявшие это решение прокуроры пойдут в тюрьму вместе со Столярчуком, который в свое время отправил это дело в Одессу. И уже бесспорно, что принимать убитую горем мать Рябошапка не собирается. Трусость это или глупость? Или и то и другое?" - Заявил Артём Захаров.

Напомнин, мать убитого в 2015 году украинского писателя Олеся Бузины Валентина Павловна направила генпрокурору Руслану Рябошапке обращение с просьбой о личном приеме.

Об этом в Facebook в октябре написал ее адвокат Артем Захаров.

"Предыдущий генпрокурор отказался принять потерпевшую, вычеркнув ее из сформированного ГПУ списка. Изменилось ли что-то в прокуратуре, и в какую сторону, скоро увидим", - написал Захаров.

Мониторинговая задача ООН по правам человека в Украине призвала эффективно расследовать все случаи убийств украинских журналистов и активистов, дела по которым затягиваются годами. Материал о ситуации с правосудием в Украине опубликован на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

В статье вспомнили самые резонансные преступления. Это расстрел в 2015 году 45-летнего журналиста и писателя Олеся Бузины в Киеве, подрыв в автомобиле на столичной улице 44-летнего Павла Шеремета, набег в Херсоне на 33-летнюю активистку Екатерину Гандзюк и странную смерть под Харьковом экологического активиста Николая Бычко. 23-летнего мужчину нашли повешенным в 2018 году в лесу.

Из последних случаев в ООН назвали убийство черкасского журналиста Вадима Комарова. В мае 2019 года 55-летнего мужчину жестоко избили, и после 45 дней пребывания в коме он умер.

"У меня нет сомнений в том, что он был убит по причине своей работы журналиста. Очень печально, что расследование данного убийства не дает никаких результатов", - цитируют в ООН слова адвокат из Черкасс Валерия Макеева.

В мониторинговой миссии констатировали, что судебные разбирательства убийств продолжаются, но продвигаются крайне медленно и без видимых результатов.

Так, в случае убийства Олеся Бузины расследование длилось почти три года. Но его убийцы до сих пор на свободе.

Сотрудники по правам человека следят за судебными разбирательствами по всей стране, в среднем посещая 10 слушаний в неделю.

"Хотя мы видим, что Украина осуществляет ряд реформ судебной системы, мы не видим устранения основополагающих проблем, препятствующих проведению эффективных расследований и справедливых слушаний независимыми судами. Вследствие этого, к сожалению, сохраняется существенный пробел в обеспечении подотчетности", - заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

В ООН поддержали судебную и законодательную реформы в стране и рекомендовали государству обеспечить подотчетность.

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