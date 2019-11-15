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- Генпрокурор Рябошапка задумал похоронить дело о заказчиках и организаторах убийства Олеся Бузины
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|Генпрокурор Рябошапка задумал похоронить дело о заказчиках и организаторах убийства Олеся Бузины
|15.11.2019 14:03
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Рябошапка задумал забрать "дело о заказчиках и организаторах убийства Олеся Бузины" из ГБР и передать в прокуратуру Киева, чтоб расследовать целых 5 дней. Об этом заявил адвокат потерпевших по делу Валентины и Натальи Бузины Артём Захаров.
Напомнин, мать убитого в 2015 году украинского писателя Олеся Бузины Валентина Павловна направила генпрокурору Руслану Рябошапке обращение с просьбой о личном приеме.
Об этом в Facebook в октябре написал ее адвокат Артем Захаров.
Мониторинговая задача ООН по правам человека в Украине призвала эффективно расследовать все случаи убийств украинских журналистов и активистов, дела по которым затягиваются годами. Материал о ситуации с правосудием в Украине опубликован на
Из последних случаев в ООН назвали убийство черкасского журналиста Вадима Комарова. В мае 2019 года 55-летнего мужчину жестоко избили, и после 45 дней пребывания в коме он умер.
В мониторинговой миссии констатировали, что судебные разбирательства убийств продолжаются, но продвигаются крайне медленно и без видимых результатов.
Так, в случае убийства Олеся Бузины расследование длилось почти три года. Но его убийцы до сих пор на свободе.
Сотрудники по правам человека следят за судебными разбирательствами по всей стране, в среднем посещая 10 слушаний в неделю.
В ООН поддержали судебную и законодательную реформы в стране и рекомендовали государству обеспечить подотчетность.