В центре начали свою работу фан-зоны, открытые к финалу Лиги чемпионов, который пройдет в столице Украины 26 мая. Корреспондент "" Александр Гончаров побывал в главной фан-зоне, расположенной на Крещатике, передает .

За день до главного футбольного события здесь собрались болельщики, которые принимают участие в различных мероприятиях.

На фуд-кортах можно плотно поесть. Так, за хот-дог здесь просят от 60 гривен, бургер стоит от 80 до 130 грн, мороженое можно приобрести за 90 гривен, а чашка кофе обойдется болельщикам в 30 гривен.

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