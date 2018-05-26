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|Мороженое по 90, бургеры по 130: чем в Киеве кормят перед финалом Лиги чемпионов (фото)
|26.05.2018 11:05
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В центре начали свою работу фан-зоны, открытые к финалу Лиги чемпионов, который пройдет в столице Украины 26 мая. Корреспондент "" Александр Гончаров побывал в главной фан-зоне, расположенной на Крещатике, передает .
За день до главного футбольного события здесь собрались болельщики, которые принимают участие в различных мероприятиях.
На фуд-кортах можно плотно поесть. Так, за хот-дог здесь просят от 60 гривен, бургер стоит от 80 до 130 грн, мороженое можно приобрести за 90 гривен, а чашка кофе обойдется болельщикам в 30 гривен.
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