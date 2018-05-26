Это самые счастливые алкаши в гороскопе: алкоголь они любят искренней, преданной любовью, а он отвечает им тем же.

Итак, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы, публикует интересный рейтинг, передает .

12 место — Козерог

Козероги пьют осознанно: разбираются в годах и букетах, отличают ирландский от шотландского по запаху и цвету, а брют от полусухого — по хлопку пробки. В общем, зря переводят продукт.

Потому что эти алкоголические гурманы никогда, никогда не напиваются. Вообще.

11 место — Рыбы

Рыбы пить хотят, но не умеют, потому что даже с мизерной дозы алкоголя их уносит в такие бездны, что утром стыдно смотреть в глаза коллегам, маме и мирозданию. Самое интересное, что на самом-то деле Рыбы из этих бездн никогда и не выплывали, просто под влиянием градусов их посещает откровение: «Идея! И де я нахожуся?!»

Осознав, где именно, Рыбы начинают хлопать плавниками, метать икру и с криком «Долбани меня о скалы, море!» бросаются в последний путь. На котором их ловит кто-то любящий и рекомендует больше не пить ТАК. И Рыбы, что интересно, прислушиваются. Ну, на некоторое время.

10 место — Рак

Раки любят выпить. Очень. Весело и вкусно, под закусочку из 45 блюд, в кругу близких друзей и семьи. Но чуть-чуть! Те Раки, что хотя раз в жизни выпили не чуть-чуть, помнят об этом до конца дней своих.

Поэтому Раки впадают в одну из двух крайностей: или спиваются к чертям, потому что терять уже нечего, полимеры того-этого; или после вчерашнего больше не пьют. Совсем. Никогда. И вторых, как ни странно, больше.

9 место — Лев

Лев очень боится перепить, случайно проговориться и испортить все, что нажито непосильным трудом: репутацию. Которая, как известно, почти полностью основана на мифах и легендах, которые Лев о себе сочинил. И, поскольку спиртное на него действует как сыворотка правды, Лев много не пьет. Но про свои алкоголические подвиги врет так же вдохновенно, как и про все остальное.

8 место — Водолей

Водолей алкоголя боится больше, чем Буки, пауков и террористов вместе взятых, но виду не показывает: без страха и упрека вливает в себя аквавиту и задорно подбивает окружающих не отставать. Потому что алкоголь — враг, а бояться врагов — не в характере Водолея. Потому Водолеи с криком «Джеронимо!» ныряют на дно бутылки, и окружающим кажется, что зеленый змий вот-вот погубит этого храбреца. Но нет. Водолеи, во-первых, почти никогда не напиваются, а во-вторых — не спиваются точно никогда: Водолей и зависимость — суть вещи несовместные.

7 место — Скорпион

Теоретически Скорпиону следовало бы отдать почетное первое место — за выслугу лет и рекордный литраж. Но практически это не имеет никакого смысла, потому что Скорпион-алкоголик — явление крайне редкое. Дело в том, что Скорпион, напившийся в дугу, превращается в душку, лапочку и друга всех детей: влияние спиртовых растворов на чудный организм Скорпиона заключается в полном отключении функции мизантропии. Каковая, как мы понимаем, является фундаментальной основой личности Скорпиона. А допиться до полной потери этой самой личности — все-таки перебор. Самолюбие не позволяет.

6 место — Дева

Центральное место в гороскопе занимают Девы — те самые тихие алкаши, про которых «никогда бы не подумали!». Ну, собственно, потому и не подумали, что Девы до последнего сохраняют контроль над собой и успешно делают вид, что ничего такого, просто немного хорошего вина. Хотя пьют они, собственно, только с одной целью: хотя ненадолго утратить, наконец, этот чертов самоконтроль!

5 место — Телец

Тельцы вообще не парятся: нежные отношения с зеленым змием они начинают в ранней юности, сразу влюбляются на всю жизнь, а далее живут с ним в любви и согласии, пока абстинентный синдром не разлучит их, увы, уже навсегда. Потому что стоит Тельцу пару раз пережить эпическое похмелье — с тазиками у кровати, вызовом скорой помощи и мыслями в духе «Лучше бы я умер вчера!» — как все. Все! Больше Телец пить не будет. Совсем. Потому что ограничиваться парой пива — это то же самое, что свидание закончить за два шага до кровати. Невыносимо!

4 место — Стрелец

Чуть-чуть не дотянули до тройки лидеров Стрельцы — самые счастливые алкаши в гороскопе: алкоголь они любят искренней, преданной любовью, а он отвечает им тем же. Повод выпить Стрельцам не нужен, потому что какой же тут повод, если это просто весело и вкусно? Другое дело, что могучее физическое здоровье попросту не позволяет Стрельцам качественно спиться, и они могут прекратить это в любой момент. «А вот мой дедушка бросил пить в девяносто восемь, и ничего!» — дедушка Стрелец был, к гадалке не ходи.

3 место — Весы

Бронзовая медаль достается Весам, которые пьют не удовольствия ради, а пользы для. Пользы для их хрупкого душевного здоровья, которое ежедневно страдает от несовершенства этого мира. Так что ежевечерняя покупка соблазнительно булькающего билета во Внутреннюю Единорогию — обязательный ритуал для Весов, и если лишить их этой возможности — все будет Очень Плохо. Но недолго, потому что Весы найдут выход из ситуации. Ходят слухи, что один чувак даже воду в вино превращать научился — и у нас нет никаких сомнений на предмет его зодиакального знака.

2 место — Овен

Серебряная медаль достается Овнам — потомственным алкоголикам в сотом звездном поколении: Овен, который не напился до зеленых чертей в честь окончания 8 класса, а к выпускному из института не заработал себе вторую стадию алкоголизма (которой, однако, и будет страдать, в смысле наслаждаться до конца дней своих), — вообще не Овен. Его наверняка в роддоме подменили на какого-нибудь благочестивого Козерога.

1 место — Близнецы

У Близнецов, как известно, куча субличностей, которые постоянно сменяют друг друга. А вот бухать они ходят вместе. Коллективно. Отсюда и растут ноги у главной страшилки нашего детства: «Нельзя пить в одиночестве — сопьешься!» Это, конечно, ложь, а дурной поклеп — пить в одиночестве можно совершенно безнаказанно. Близнецы спиваются совсем не поэтому: просто у них всегда с собой. Не только фляжка аквавиты, но и компания отменных собутыльников. Приятно выпить с умными людьми, знаете ли! И, прямо скажем, грех не спиться в такой хорошей компании!

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