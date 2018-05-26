Новая учебная программа для первых классов предусматривает замену табелей на свидетельства достижений.

На четырех страницах документа будут оцениваться знания и навыки, приобретенные учеником, без выставления оценок, передает со ссылкой на .

Новая программа оценивания направлена в пилотные школы, а с 1 сентября текущего года она будет внедрена во всех учебных заведениях.

"Эта модель основывается на формирующей оценке, что позволяет оценить прежде только процесс обучения, а не результат (то есть количество ошибок), а также продвижение каждого ученика. В частности, по предложенному образцу свидетельства достижений учителя будут оценивать, как ребенок активно работал на уроке, был любознательным, хорошо сотрудничал с другими и тому подобное", - пояснили в Министерстве образования и науки.

Министр образования Лилия отметила, что задача новой системы оценивания заключается в раскрытии потенциала ребенка и стимулирования учиться дальше.

"Поскольку значение слова табель – это ведомость или список. А школа должна предоставлять ученику и родителям развернутую характеристику о достижениях ребенка, так как приведено в образце свидетельства для 1 класса", – сказала она.

отметила, что образец свидетельства достижений есть на сайте .

"Мы также выставили образец свидетельства на сайте МОН, чтобы получить обратную связь, доработать документ, расширить методические рекомендации и дать всем украинским школам к 1 сентября, чтобы оценивание в Новой украинской школе действительно происходило по-новому. Если же какая-то школа, которая не пилотирует стандарт, хочет воспользоваться такой формой обратной связи уже сейчас – они могут это сделать, взяв образец свидетельства и методические рекомендации с сайта МОН", – подчеркнула министр.

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