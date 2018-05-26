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|Кто в Украине не получит субсидию на электроэнергию
|26.05.2018 12:15
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1 мая 2018 года закончился период назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг – в частности, электроснабжения, передает .
Ежегодно после окончания сроков предоставления субсидий районные управления по вопросам социальной защиты населения (УТСЗН) просматривают субсидии на следующий период.
Важно, что при наличии задолженности за потребленные услуги более чем за два месяца, согласно Постановлению Кабинета министров Украины № 300, субсидии не будут начисляться.
«Поэтому просим кстати и в полном объеме оплатить потребленные услуги и не накапливать долги», – сообщает « Киевские Электросети».
Напомним, по вопросам начисления субсидий необходимо обращаться в районные управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН). Оплатить счет за электроэнергию «ДТЭК Киевские Электросети» можно в Личном кабинете по электроснабжению на сайте www.dtek-kem.com.ua.