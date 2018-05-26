Сегодня, 26 мая, на столичном НСК "Олимпийский" состоится конец футбольной Лиги чемпионов сезона 2017-2018 годов.

В решающем поединке (в 21.45) самого престижного клубного турнира континента сойдутся испанский "" и английский "", пишет со ссылкой на .

Самые титулованные команды в Киеве

Предполагают, что "" может выиграть Кубок чемпионов 13-й раз и третий раз подряд. "" дошел до финала впервые за 11 лет и может завоевать трофей в шестой раз. Соперники провели между собой 5 матчей, и все - в главном еврокубке. "" одержал три победы и потерпел два поражения. На счету "красных" шесть голов, "" забил четыре мяча.

В предыдущий раз клубы пересекались на групповом этапе Лиги чемпионов-2014/15. "" одержал две победы. В гостях мадридцы выиграли со счетом 3: 0, дома - 1: 0. В 1/8 финала Лиги чемпионов-2008/09 "" разгромил "" с общим счетом 5: 0. В Испании «красные» выиграли 1: 0, на "Энфилде" - 4: 0. В финале Кубка чемпионов сезона 1980/81 в Париже "" обыграл "" - 1: 0.

Победители Лиги Чемпионов предыдущих лет

В целом это 31-й еврокубковый конец "Реала". Кроме участия в 15 финалах главного европейского турнира, "королевский клуб" в 1985 и 1986 годах выигрывал Кубок , а в 1971 и 1983 годах уступал в финале Кубка обладателей кубков. Также в активе мадридцев победы в Суперкубке (2002, 2014, 2016, 2017). В 1998 и 2000 годах "" проигрывал матчи за Суперкубок. Наконец, "" выигрывал Межконтинентальный кубок в 1960, 1998 и 2002 годах, а в 1966-м и 2000-м терпел поражения.

Интересно, что для "Ливерпуля" это 20-й еврокубковый конец. "Красные" победили в 5 из 7 финалов Кубка чемпионов, выиграли три Кубка (1973, 1976, 2001) и три Суперкубка (1977, 2001, 2005). В 2006 году они проиграли в финале Лиги Европы, а в 1978 и 1984 годах уступили в матче за Суперкубок . Также мерсисайдцы потерпели поражение в финале Кубка кубков-1965/66 и в Межконтинентальном кубке 1981 и 1984 годов.

Справка: Матч "" - "" будут обслуживать арбитры из Сербии во главе с 45-летним Мажич, четвертый рефери - Клеман Тюрпен (Франция). В финалах мирного результата не бывает. В случае ничьей по окончании основного времени, команды сыграют еще два тайма по 15 минут. Если счет останется ничейным, судьба матча решится в серии пенальти.

Подготовка к финалу

Еще вчера на Крещатике было очень людно: стартовал с матч под названием "Турнир легенд" с участием таких звезд футбола, как , , Александр Шовковский, , Зеедорф Кларенс, Билли Уингроу, Джереми Линч. Посетили и братья Кличко.

Позже в столицу прибыла известная британская певица Дуа Липа, которая будет выступать во время открытия финала Лиги Чемпионов. Она уже успела побывать на "Олимпийском".

Певица Дуа Липа на НСК "Олимпийский"

Билеты распределили между болельщиками из Испании и Великобритании. Стоимость билета на НСК "Олимпийский" составляла от 70 евро до 450 евро. Прямая трансляция матча "Реала" и "Ливерпуля" будет проводиться в 226 странах мира, а по украинскому ТВ Игру покажут в эфире двух телеканалов. 26 мая в 21:30 стартует прямое включение с НСК "Олимпийский" на канале "Украина". Также онлайн трансляция матча состоится на канале "Футбол 1".

Оснащены и многочисленные фан-зоны, где посмотреть матч смогу к 15000 человек на большом экране, установленном на Контрактовой площади. Центром футбольного праздника стал "Фестиваль чемпионов" на Крещатике. И хотя здесь не будет онлайн-трансляции матча, за 4 дня работы (24.05-27.05) в фестивальном городке запланировано множество мероприятий и активностей.

Болельщики смогут бесплатно понаблюдать за игрой кумиров и взять автографы. В "Матче чемпионов" сыграют 4 команды: "Друзья Андрея ", "Легенды" Реала "," Легенды "Ливерпуля", "Легенды Лиги чемпионов". Тренерами "Друзей Андрея " выступят братья Кличко.

Для иностранных футбольных фанатов "Реала" и "Ливерпуля" будут работать так называемые Meeting points с Инфоцентр, кое-где для отдыха и фуд-кортов. Локация для английских болельщиков обустроена в парке им. , для фанов ФК "" - на площадке возле Дворца "Украина". Вплоть до Meeting points будут курсировать шаттлы из Борисполя.

В конец ЛЧ в появилось несколько тематических фотозон. На Софийской площади установили модель Кубка Лиги чемпионов высотой 20 метров, и еще 8 звезд расположены в нескольких местах столицы. Сфотографировавшись со всеми, можно пройти квест и принять участие в розыгрыше призов.

Смотрите: конец Лиги Чемпионов , прямая трансляция















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